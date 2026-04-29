„Acolo s-a rupt totul” Motivul pentru care Mihai Stoica nu-l vrea pe Șumudică la FCSB: „Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 18:50
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 18:50
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu îl vrea pe Marius Șumudică (55 de ani) pe banca roș-albaștrilor.

FCSB este în continuare în căutare de antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Printre variantele vehiculate a apărut și numele lui Marius Șumudică, însă Mihai Stoica a exclus din start această soluție.

Motivul pentru care Mihai Stoica nu-l vrea pe Șumudică la FCSB

Preșdintele CA al campioanei a explicat că, pe vremea când era antrenor la Rapid, Șumudică a avut mai multe ieșiri necontrolate la adresa celor de la FCSB și a suporterilor echipei.

„Problema este că acum un an de zile, comportamentul pe care l-a avut el vizavi de galeria noastră a pus stop. Nu cred că ar fi venit nici el.

Nu poate să existe o colaborare între el și noi din moment ce el a fost… Băi, eu ce fac? Peluza Nord a fost poate cel mai important jucător al nostru de când Mustață a reușit să îi aducă înapoi.

Păi și atunci, eu renunț la cel mai important jucător al nostru? Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată! N-am cum să fac așa ceva.

Țineți minte că făcuseră japoneze din alea împotriva lui Șumudică, pentru că el i-a provocat. Bannerele alea cu două bețe.

Cum să fac vreodată așa ceva, nu se pune problema. Iar Gigi știe chestia asta și nici nu e nevoie să-i să-i mai spun eu, să subliniez chestia asta, că știe. Adică pentru Gigi, Peluza Nord e extrem de importantă”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică, tentat de o preluare a celor de la FCSB?

În urmă cu o săptămână, Șumudică a fost întrebat dacă ar accepta o eventuală ofertă din partea celor de la FCSB.

Antrenorul a avut câteva momente de tăcere, iar apoi a dat un răspuns misterios.

„Hmm... Hai, să trecem mai departe. Altă întrebare. E o întrebare grea. Dacă înainte nu mă gândeam... Acum e foarte grea”, a spus acesta, pentru sursa citată.

Într-o altă intervenție în cadrul emisiunii, de această dată în dialog cu patronul Gigi Becali, Șumudică a invocat el posibila sa sosirea la FCSB, alături de atacantul Denis Drăguș.

„Cum o să fie Drăguș cu Șumudică la anul?”, a întrebat fostul tehnician de la Rapid.

„Păi, da, ar fi bine să fie Drăguș, dar vine Drăguș? Hai să vedem dacă-l ascultă finu-său (n.r. - Drăguș pe Șumudică). Pe mine nu vrea să mă asculte finul meu (n.r - Rădoi), nu vezi?”, a continuat Becali.

„Pe mine mă ascultă finul meu”, a sugerat ulterior Șumudică.

  • FCSB și Marius Șumudică au mai fost aproape de un acord în 2021, însă tehnicianul a mers în cele din urmă la CFR Cluj la acel moment.

