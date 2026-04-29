A cedat presiunii Europei! Bani în plus la Mondial. FIFA a mărit premiile la CM 2026. Care sunt noile sume!

FIFA a mărit premiile la CM 2026. Care sunt noile sume!
alt-text Theodor Jumătate
Publicat: 29.04.2026, ora 19:21
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 19:21
  • FIFA a adăugat 144 de milioane bugetului de premii pentru Mondialul din această vară, după protestul federațiilor europene. 
  • Cât primesc acum cele 48 de naționale pentru participarea la CM 2026 și pentru pregătirea turneului final. 

De o lună și jumătate se aștepta această decizie a Consiliului FIFA, în Canada, la Vancouver.

Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius” a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!
Citește și
Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius” a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!
Citește mai mult
Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius” a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!

În martie, presiunea europenilor a crescut și a forțat forul de la Zurich să acționeze.

De ce au protestat europenii și reacția FIFA: de la 727 la 871 de milioane

Federațiile continentale erau nemulțumite de bonusurile oferite de FIFA pentru CM 2026. Chiar dacă bugetul premiilor crescuse cu 50% față de CM 2022, și numărul echipelor e acum 48, față de 32, cu patru ani în urmă. 16 în plus.

Mai multe participante, automat o extindere a turneului final (11 iunie - 19 iulie), iar condițiile financiare din Statele Unite nu erau nici ele bune.

San Francisco.jpg
San Francisco.jpg

Galerie foto (6 imagini)

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Pentru că, spre deosebire de Qatar, care scutea de taxe federațiile cu naționale calificate, autoritățile americane nu au acceptat acest plan.

Consiliul FIFA, din care face parte și Răzvan Burleanu, a anunțat creșterea premiilor pentru competiție cu 144 de milioane de dolari (în jur de 123 de milioane de euro).

  • De la 727 la 871 de milioane $, cu 15% mai mult. 

Două milioane în plus pentru participare și pregătirea CM

În consecință, primele oferite de FIFA federațiilor au fost mărite.

  • Participare: de la 9 la 10 milioane $ (8,55 milioane de euro). 
  • Pregătirea turneului: de la 1,5 la 2,5 milioane $ (2,14 milioane de euro). 

În concluzie, fiecare selecționată are garantate 12,5 milioane $ pentru Campionatul Mondial organizat în SUA, Canada și Mexic. Echivalentul a 10,7 milioane de euro.

Citește și

„Nu m-am gândit că va fi antrenor” Mourinho, despre Chivu, surprinzător. Cum îl vede portughezul pe fostul său jucător
Campionate
14:28
„Nu m-am gândit că va fi antrenor” Mourinho, despre Chivu, surprinzător. Cum îl vede portughezul pe fostul său jucător
Citește mai mult
„Nu m-am gândit că va fi antrenor” Mourinho, despre Chivu, surprinzător. Cum îl vede portughezul pe fostul său jucător
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Liga Campionilor
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Citește mai mult
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FIFA SUA Campionatul Mondial FINANCIAR cm 2026
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 40 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share