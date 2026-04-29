A cedat presiunii Europei! Bani în plus la Mondial. FIFA a mărit premiile la CM 2026. Care sunt noile sume!

FIFA a adăugat 144 de milioane bugetului de premii pentru Mondialul din această vară, după protestul federațiilor europene.

Cât primesc acum cele 48 de naționale pentru participarea la CM 2026 și pentru pregătirea turneului final.

De o lună și jumătate se aștepta această decizie a Consiliului FIFA, în Canada, la Vancouver.

În martie, presiunea europenilor a crescut și a forțat forul de la Zurich să acționeze.

De ce au protestat europenii și reacția FIFA: de la 727 la 871 de milioane

Federațiile continentale erau nemulțumite de bonusurile oferite de FIFA pentru CM 2026. Chiar dacă bugetul premiilor crescuse cu 50% față de CM 2022, și numărul echipelor e acum 48, față de 32, cu patru ani în urmă. 16 în plus.

Mai multe participante, automat o extindere a turneului final (11 iunie - 19 iulie), iar condițiile financiare din Statele Unite nu erau nici ele bune.

Pentru că, spre deosebire de Qatar, care scutea de taxe federațiile cu naționale calificate, autoritățile americane nu au acceptat acest plan.

Consiliul FIFA, din care face parte și Răzvan Burleanu, a anunțat creșterea premiilor pentru competiție cu 144 de milioane de dolari (în jur de 123 de milioane de euro).

De la 727 la 871 de milioane $, cu 15% mai mult.

Două milioane în plus pentru participare și pregătirea CM

În consecință, primele oferite de FIFA federațiilor au fost mărite.

Participare: de la 9 la 10 milioane $ (8,55 milioane de euro).

Pregătirea turneului: de la 1,5 la 2,5 milioane $ (2,14 milioane de euro).

În concluzie, fiecare selecționată are garantate 12,5 milioane $ pentru Campionatul Mondial organizat în SUA, Canada și Mexic. Echivalentul a 10,7 milioane de euro.

