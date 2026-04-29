„Cel mai bun meci din cariera mea!" Luis Enrique, după thrillerul PSG - Bayern: „Meritam să câștigăm, să remizăm sau să pierdem. Fantastic!"
„Cel mai bun meci din cariera mea!" Luis Enrique, după thrillerul PSG - Bayern: „Meritam să câștigăm, să remizăm sau să pierdem. Fantastic!"

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 12:56
  • PSG - Bayern 5-4. Luis Enrique (55 de ani), antrenorul formației pariziene, a fost impresionat de intensitatea meciului cu formația germană.
  • Tehnicianul spaniol a recunoscut că PSG a avut de suferit în startul meciului, când Bayern a controlat mai bine jocul.

Partida de la Paris a intrat în istoria Champions League, devenind semifinala cu cele mai multe goluri marcate în competiție.

Campioana en-titre a Europei s-a impus cu 5-4 și pleacă astfel cu un avantaj minim înaintea returului de la Munchen.

PSG - Bayern 5-4. Luis Enrique: „Cel mai bun meci în care am fost implicat”

„Nu am mai văzut niciodată un meci cu o asemenea intensitate. Nu este momentul să evidențiem greșeli. Trebuie doar să felicităm pe toată lumea.

Am meritat să câștigăm, am meritat să facem egal și am meritat să pierdem astăzi. A fost un meci fantastic. A fost, fără îndoială, cel mai bun meci în care am fost implicat vreodată ca antrenor.

Sunt atât de obosit și nu am alergat nici măcar un kilometru, așa că nu știu cum se simt jucătorii.

Tocmai mi-am întrebat staff-ul: «De câte goluri credeți că vom avea nevoie pentru a câștiga acest meci?». Mi-au spus: «Minimum trei». Bayern Munchen, pe stadionul propriu, este și mai puternică, dar vom încerca să arătăm aceeași mentalitate”, a spus Enrique, potrivit espn.com.

Suntem foarte fericiți că am învins o echipă care a pierdut doar trei meciuri tot sezonul. Începutul partidei a fost foarte dificil, pentru că ei au început prima repriză mai bine decât noi. Am primit primul gol și a fost greu să controlăm jocul, dar echipa a început apoi să arate cum joacă în mod normal Luis Enrique, antrenorul lui PSG

Marquinhos, căpitanul lui PSG, a avertizat că returul de la Munchen se anunță la fel de intens.

„Orice fan al fotbalului iubește un astfel de meci. A fost un meci nebun, între două echipe care joacă asemănător, agresiv și intens. Suntem foarte fericiți că am reușit să obținem victoria.

Săptămâna viitoare va fi același meci nebun, între două echipe care vor să marcheze. Trebuie să mergem acolo cu aceeași mentalitate și personalitate, ca să putem face din nou aceeași treabă extraordinară”, a spus fundașul, potrivit uefa.com.

  • Returul de la Munchen este miercuri, 6 mai.

PSG - Bayern a devenit prima semifinală din istoria Champions League cu nouă goluri marcate. Vechiul record era de șapte goluri.

Meciul a fost la un singur gol de recordul absolut al unei partide eliminatorii din Champions League: Bayern - Barcelona 8-2, din sferturile sezonului 2019-2020.

În retur, mai e nevoie de doar patru goluri pentru ca dubla PSG - Bayern să egaleze recordul celor mai multe goluri marcate într-o confruntare eliminatorie din Champions League.

