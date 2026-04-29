„Avem toate motivele să credem în calificare” Vincent Kompany nu renunță după ce Bayern a pierdut prima bătălie cu PSG » Recordul doborât de Kane

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 09:50
  • PSG - Bayern Munchen 5-4. Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul bavarezilor, este încrezător că echipa sa poate obține calificarea în finala Ligii Campionilor, în ciuda înfrângerii suferite în tur.
  • Harry Kane (32 de ani), atacantul lui Bayern, a stabilit un nou recordul în cadrul competiției. Despre ce este vorba, mai jos.

Prima semifinală din Liga Campionilor, de marți, a fost una spectaculoasă. PSG, campioana Europei, a învins-o pe Bayern cu scorul de 5-4, dar calificarea se va decide în returul programat pe 6 mai, la Munchen.

PSG - Bayern 5-4. Vincent Kompany: „Aveam deja sentimentul că un astfel de meci este posibil”

Vincent Kompany a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în turul semifinalei din Liga Campionilor și este încrezător că Bayern poate obține un rezultat favorabil în retur.

„Când două echipe intră într-un astfel de meci cu această mentalitate, se poate întâmpla exact așa ceva. Aveam deja sentimentul că un astfel de meci este posibil.

Evident, când primești cinci goluri în deplasare, de obicei semifinala este compromisă. Dar noi am marcat patru goluri și am fi putut înscrie încă unul, două sau chiar trei goluri.

Acum știm clar: returul este acasă și trebuie să câștigăm. Reușim asta des pe teren propriu, iar cu sprijinul fanilor noștri avem toate motivele să credem în calificare.

Am simțit mereu că putem fi periculoși. Am ajuns frecvent în fața porții celor de la PSG, mai ales după faze în care am avut posesia.

În același timp, însă, am fost vulnerabili pe contraatac, iar în repriza a doua nu ne-am apărat suficient de bine în aceste situații. Totuși, faptul că am marcat patru goluri la Paris arată clar că avem capacitatea de a înscrie. Și vom demonstra asta din nou acasă.

Avem acum o săptămână la dispoziție să lucrăm la capitolele pe care trebuie să le îmbunătățim. Încrederea este totală, la fel și starea de spirit.

Avem nevoie de fanii noștri și de sprijinul lor, cu aceeași pasiune pe care am avut-o împotriva lui Real Madrid (n.r. în sferturi, scor 6-4 la general)”, a declarat Vincent Kompany, conform fcbayern.com.

Pentru PSG au marcat Kvaratskhelia (24, 56), Neves (33) și Dembele ('45+5 pen., '58), în timp ce pentru Bayern au înscris Kane ('17 pen.), Olise ('41), Upamecano ('65) și Luis Diaz ('68).

VIDEO. Rezumat PSG - Bayern 5-4

Harry Kane a stabilit un nou record

Harry Kane, atacantul celor de la Bayern Munchen, a stabilit un nou record în Liga Campionilor, odată cu reușita sa din minutul 17, din penalty.

Acesta a devenit primul fotbalist englez din istorie care marchează în 6 meciuri consecutive în cadrul competiției, reușind să doboare performanța lui Steven Gerrard, fost mare jucător al lui Liverpool, din 2008.

Meciurile în care a marcat Harry Kane:

  • 2 goluri în meciul cu Union Saint Gilloise (a), în grupa UCL, scor 2-0
  • un gol în meciul cu PSV (d), în grupa UCL, scor 2-1
  • două goluri în meciul cu Atalanta (a), în optimi, scor 4-1
  • un gol în turul din sferturi cu Real Madrid (d), scor 2-1
  • un gol în returul din sferturi cu Real Madrid (a), scor 4-3
  • un gol în turul semifinalei cu PSG (d), scor 5-4
65 de milioane de euro
este cota de piață a lui Harry Kane, conform Transfermarkt

În acest sezon, atacantul englez a marcat 54 de goluri și a oferit 7 pase decisive în 46 de meciuri jucate pentru Bayern Munchen.

