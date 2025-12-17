Alt Duckadam, după 39 de ani! PSG a cucerit Cupa Intercontinentală și are 6 trofee în 2025. Safonov, 4 penaltyuri apărate în finală
Safonov, patru parade la 11 metri, eroul lui PSG în finala Cupei Intercontinentale Foto: Getty Images
Alt Duckadam, după 39 de ani! PSG a cucerit Cupa Intercontinentală și are 6 trofee în 2025. Safonov, 4 penaltyuri apărate în finală

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 22:42
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 00:16
  • PSG a încheiat anul perfect. Câștigătoarea Ligii Campionilor are și Cupa Intercontinentală, după 1-1, 2-1 la penaltyuri cu Flamengo în fnala de la Doha. 
  • Rusul Safonov, al doilea portar al lui PSG, a primit un gol la loviturile de departajare. Apoi a blocat 4 penaltyuri în serie, la fel ca Duckadam în finala CCE 1986. 
  • Parisul are șase trofee în acest an. Puteau fi 7, dacă nu pierdea ultimul act la Mondialul Cluburilor.

Altă seară încheiată cu artificii pentru Paris Saint-Germain în acest an. Un 2025 aproape perfect.

PSG putea fi prima cu 7 trofee. Au rămas 6

Echipa lui Luis Enrique a cucerit șase trofee. După titlul în Ligue 1, Cupa și Supercupa Franței, Liga Campionilor și Supercupa Europei, a câștigat și Cupa Intercontinentală miercuri seară, la Doha, capitala Qatarului.

Căpitanul Marquinhos a ridicat trofeul la Doha Foto: Getty Images
Căpitanul Marquinhos a ridicat trofeul la Doha Foto: Getty Images

Dacă ar fi învins și la Mondialul Cluburilor, în vară, ar fi fost o performanță unică în istoria fotbalului. Prima cu șapte triumfuri într-un an calendaristic.

Dar a pierdut finala Club World Cup, 0-3 cu Chelsea. Și a rămas cu șase!

3 formații
au avut șase trofee într-un an: Barcelona (2009), Bayern (2020) și PSG (2025)

Steaua, 2-0 la penaltyuri. PSG, 2-1 la 11 metri

Miercuri, în finala cu Flamengo, câștigătoarea Copei Libertadores, PSG a deschis scorul. Kvaratskhelia (38), din careul mic, profitând de eroarea portarului Rossi.

Nu a putut păstra avantajul, pentru că brazilienii lui Filipe Luis s-au agățat de joc, de adversari și au egalat din penalty, specialistul Jorginho (62).

Safonov a fost purtat pe brațe după 4 lovituri de pedeapsă apărate. Declarat omul meciului Foto: Instagram PSG
Safonov a fost purtat pe brațe după 4 lovituri de pedeapsă apărate. Declarat omul meciului Foto: Instagram PSG

Nu a mai înscris nimeni și s-a ajuns la loviturile de departajare. Iar la 11 metri acest duel a semănat cu Steaua - Barcelona, pe 7 mai 1986, 0-0, 2-0 la penaltyuri în finala Cupei Campionilor Europeni.

Acum, a fost 2-1 la lovituri de pedeapsă pentru PSG.

Safonov, tot patru parade, ca Duckadam la Sevilla

Rusul Matvey Safonov, rezerva lui Lucas Chevalier în mod normal, a fost titular la Doha. Și l-a imitat pe Duckadam.

Duckadam, după ce a cucerit Cupa Campionilor Foto: Imago
Duckadam, după ce a cucerit Cupa Campionilor Foto: Imago

După ce a revăzut pe tabletă, cu antrenorul de portari, cum execută adversarii, nu a apărat patru din patru, ca Helmut. Dar, învins de Nicolas de la Cruz, le-a blocat pe toate celelalte patru: Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira și Luiz Araujo.

Au ratat și la PSG Dembele și Barcola, însă Vitinha și Nuno Mendes au transformat. Pentru victorie. Pentru trofeu. Pentru anul lui PSG.

flamengo PSG FINALA Cupa Intercontinentala Helmut Duckadam Matvey Safonov
