Luis Enrique, dezlănțuit PSG, petrecere uriașă în Paris după a doua Ligă a Campionilor » Ce promisiune a făcut Dembele în fața fanilor

PSG a sărbătorit trofeul Ligii Campionilor în fața suporterilor, la o zi după finala câștigată cu Arsenal, scor 1-1 după 120 de minute și 4-3 la loviturile de departajare.

Festivitățile oficiale au avut loc însă după o noapte marcată de incidente violente în Paris și în alte orașe din Franța.

Echipa lui Luis Enrique a revenit în capitala Franței după al doilea triumf consecutiv în Champions League, iar jucătorii au fost întâmpinați de o mulțime de suporteri la Champ-de-Mars.

PSG, petrecere uriașă în Paris după al doilea Champions League

Aproximativ 100.000 de fani au participat la parada organizată în zona Turnului Eiffel.

Atmosfera a fost una de mare sărbătoare. Jucătorii lui PSG au urcat pe scena ridicată în fața Turnului Eiffel, iar Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique, Luis Campos și fotbaliștii au fost aclamați de fani. Marquinhos a fost unul dintre cei mai energici oameni ai serii.

„Salut tuturor! Haideți să începem petrecerea, băieți! Suntem campioni ai Europei pentru al doilea an la rând! Campioni, fratele meu!”, a strigat căpitanul brazilian.

Momentul cel mai așteptat a fost apariția lui Ousmane Dembele, marcatorul golului lui PSG din finală. Susținut de scandările fanilor, atacantul a promis că parizienii vor încerca să câștige din nou trofeul în sezonul viitor.

„O dată e bine, dar de două ori e și mai bine! Revenim anul viitor pentru a treia”, a spus Dembele, conform rmcsport.bfmtv.com.

🚨🚨 UNE VIDÉO POUR L'HISTOIRE : LES PARISIENS SOULÈVENT LEUR DEUXIÈME LIGUE DES CHAMPIONS DEVANT LA PLUS BELLE TOUR DU MONDE. 😍

În imaginile publicate pe rețelele de socializare de clubul parizian, jucătorii lui PSG sărbătoresc alături de Luis Enrique.

Antrenorul apare în mijlocul grupului, cu trofeul Ligii Campionilor în mâini, în extaz alături de fotbaliști.

Pov : tu ramènes la coupe à la maison 🏠🏆

Macron, mesaj dur după incidentele de la Paris: „Vom fi neîndurători cu cei care au fost prinși”

După momentul de la Champ-de-Mars, jucătorii lui PSG au mers la Palatul Elysee, unde au fost primiți de Emmanuel Macron.

Președintele Franței i-a felicitat pe campionii Europei, dar și-a început discursul condamnând violențele produse în noaptea de după finală.

„Nu mai vrem să vedem așa ceva, s-a terminat, ne-am săturat, gata. Asta nu este fotbal, asta nu este sport, asta nu este ceea ce iubim.

Mulțumesc polițiștilor și jandarmilor noștri. Vom fi neîndurători cu cei care au fost prinși”, a mai declarat Macron”, a spus Macron.

Autoritățile franceze au anunțat 780 de rețineri după incidentele din Paris și din alte orașe, în timp ce 57 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

