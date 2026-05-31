În vizorul lui Rădoi Turcii anunță că antrenorul lui Gaziantep vrea un campion al României: „Maestrul”

David Matei (19 ani), mijlocașul celor de la U Craiova, ar fi dorit în Turcia de Gaziantep, formația antrenată de Mirel Rădoi (45 de ani).

Ajuns în Turcia la mijlocul lunii aprilie, tehnicianul român a avut parte de un start dezastruos. Cu Rădoi pe bancă, Gaziantep a pierdut toate cele patru meciuri din finalul sezonului.

Fostul mijlocaș a început deja pregătirile pentru noua stagiune și și-ar fi îndreptat atenția spre un jucător al campioanei României.

Mirel Rădoi îl vrea pe David Matei la Gaziantep

Este vorba de David Matei, jucător adus de Rădoi la Craiova în vara anului trecut de la CSA Steaua, informează Fotomac.

Turcii au vorbit la superlativ de tânărul fotbalist și i-au atribuit acestuia apelativul de „Maestrul român”.

„Echipa roș-neagră și-a îndreptat atenția asupra lui David Matei, un fost elev al antrenorului Mirel Radoi de la U. Craiova.

Maestrul în vârstă de 19 ani s-a remarcat în sezonul trecut cu 5 goluri și 2 pase decisive în 36 de apariții”, scrie sursa citată.

David Matei, convocat în premieră la echipa națională

După prestațiile din acest sezon, mijlocașul a fost răsplătit și de Gică Hagi (61 de ani), noul selecționer al naționalei României, care l-a convocat pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0); Fundași : Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1);

: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1); Mijlocași : Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0);

: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0); Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

