Vlad Dragomir, trofeu cu Pafos FOTO. Fotbalistul convocat de Hagi va juca și în sezonul următor într-o competiție europeană

Vlad Dragomir (27 de ani) a câștigat Cupa Ciprului alături de Pafos, după victoria cu scorul de 2-0 împotriva lui Apollon Limassol.

Astfel, internaționalul român a ajuns la trei trofee cucerite cu Pafos.

Vineri, Pafos a câștigat Cupa Ciprului și va juca, astfel, în preliminariile Europa League, în ciuda sezonului sub așteptări al campioanei din sezonul trecut.

Pafos a învins-o pe Apollon Limassol cu scorul de 2-0, după o partidă care a fost echilibrată până în ultimele 10 minute.

Scorul era 0-0 în minutul 83, iar cele două echipe deja se gândeau la prelungiri. Cu toate acestea, Pafos nu a renunțat ușor și a deschis scorul prin atacantul brazilian Jaja ('84).

Al doilea gol pentru Pafos a venit în minutul 90+2, marcator fiind mijlocașul Pepe. Vlad Dragomir a fost integralist, dar nu a reușit iasă în evidență.

Pafos a încheiat pe locul 4 în play-off-ul din campionat, cu 62 de puncte acumulate, la 25 de puncte distanță de Omonia Nicosia, care a câștigat titlul. Însă echipa va evolua în turul 2 preliminar din Europa League, grație triumfului din Cupă.

În acest sezon, Pafos a evoluat în grupa principală a Ligii Campionilor, acolo unde a încheiat pe poziția 26, cu 9 puncte acumulate din 8 partide.

Trofeele câștigate de Vlad Dragomir la Pafos:

2X Cupa (2024, 2026)

1X Campionat (2025)

55 de meciuri a jucat Vlad Dragomir în acest sezon pentru Pafos, în toate competițiile. A marcat 7 goluri și a oferit 4 pase decisive

VIDEO. Bucuria celor de la Pafos după ce au câștigat Cupa

Dragomir, convocat de Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Vlad Dragomir a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Lotul României pentru cele două meciuri:

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0); Fundași : Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1);

: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1); Mijlocași : Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0);

: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0); Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

7 selecții a bifat, până acum, Vlad Dragomir la naționala României

Programul României în 2026

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

