Interes din vest Un club important din Europa a pus ochii pe Darius Olaru, căpitanul lui FCSB

alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 13:03
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 13:04
  • Darius Olaru (28 de ani), căpitanul celor de la FCSB, ar fi dorit de o echipă importantă din Europa.
Darius Olaru este unul dintre titularii incontestabili de la FCSB, iar evoluțiile sale foarte bune au atras atenția cluburilor din Europa.

Contractul mijlocașul cu gruparea roș-albastră va expira în vara anului 2028.

Darius Olaru ar fi dorit de Genk

Genk, de patru ori campioană a Belgiei, ultimul titlu cucerit fiind în sezonul 2018/2019, ar dori să realizeze câteva transferuri importante în această vară.

Astfel, prima țintă a echipei antrenate de Nicky Hayen (45 de ani) ar fi Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, anunță voetbalnieuws.be.

5 milioane de euro
este clauza de reziliere a lui Darius Olaru la FCSB

Konstantinos Karetsas (18 ani) ar putea pleca în această vară de la Genk, iar șefii clubului îi caută înlocuitor la mijlocul terenului.

Mijlocașul ofensiv grec este un jucător important al lui Genk, în ciuda vârstei fragede. Acesta a jucat 49 de meciuri în acest sezon, a marcat 3 goluri și a oferit 18 pase decisive, iar clubul vrea să obțină 45 de milioane de euro în schimbul său.

Genk se va duela pentru un loc în preliminariile Conference League cu Gent. Barajul va avea loc astăzi, de la ora 19:30.

În afară de Genk, și francezii de la Lille și-ar mai fi manifestat interesul pentru Darius Olaru.

Darius Olaru evoluează la FCSB din 2020, când roș-albaștrii plăteau suma de 600.000 de euro celor de la Gaz Metan Mediaș.

De atunci, mijlocașul a bifat 256 de meciuri pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de pase decisive.

51 de meciuri
a jucat Darius Olaru în acest sezon pentru FCSB. A marcat 15 goluri și a oferit 8 pase decisive
Marius Baciu, sunat de un scouter pentru Darius Olaru: „Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi”

Vineri, după meciul câștigat de FCSB cu Dinamo, 2-1, Marius Baciu a dezvăluit că a fost sunat de un scouter al unei echipe din străinătate pentru a discuta despre un posibil transfer al lui Darius Olaru.

„Pot pleca jucători. Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi, azi (n.r. vineri) am primit un telefon pentru Darius Olaru de la un scouter foarte bun din afară. Eu, personal. Orice jucător trebuie să știe când trebuie să plece. Conducerea știe ce are de făcut.

Dacă merită să pierdem un jucător sau dacă putem să îl înlocuim, niciun jucător nu va fi oprit dacă se consideră că e un preț bun și merită.

Dacă vine o ofertă bună pentru un jucător, cum să îl ții, că, deja, mental, nu mai e acolo. Asta depinde de conducere, nu de mine”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

