„Va fi un masacru!” Nu-i dă nicio șansă lui Liverpool în meciul cu PSG, din sferturile Ligii Campionilor: „Diferența de nivel e colosală!”

Fostul internațional francez Christophe Dugarry (54 de ani) nu-i dă nicio șansă lui Liverpool înaintea meciului tur cu PSG, din sferturile Champions League, programat miercuri, de la 22:00.

Fostul internațional francez susține că diferența dintre cele două echipe este uriașă și că parizienii vor avea o misiune foarte ușoară.

În declarații acordate pentru RMC Sport, Dugarry nu a lăsat loc de interpretări. El anticipează un scenariu categoric în favoarea campioanei Europei.

O vede pe Liverpool victimă sigură cu PSG: „Diferență de nivel colosală!”

Fostul atacant a afirmat că partida va fi „o plimbare în parc” pentru PSG și că dubla manșă ar putea fi decisă încă din primul meci.

În opinia sa, diferența de nivel dintre cele două formații este colosală, scrie rmcsport.bfmtv.com.

„Va fi o plimbare în parc, sincer. Liverpool este dezastruoasă. 14 victorii, 10 înfrângeri și 7 remize de la începutul sezonului în campionat. E catastrofală!

Nu voi spune că au jucători slabi, dar nu joacă împreună, nu formează o echipă. În opinia mea, diferența de nivel este colosală. Cred că PSG va încheia sferturile de finală în prima manșă”.

Christophe Dugarry: „Va fi un masacru!”

Liverpool a pierdut categoric în fața lui Manchester City, în sferturile FA Cup, scor 0-4. Dugarry s-a referit la evoluția englezilor în acest meci, comparând-o cu prestațiile bune ale lui PSG:

„Ați văzut Liverpool jucând? Sunt catastrofali! Nu au picioare, nu au nimic. Tehnic, au jucători buni, dar joacă cu viteza melcului”.

Când vezi intensitatea pe care PSG o are, fizic, mental… Nu există nicio comparație între cele două echipe. Va fi un masacru! Va fi un masacru!”.

Celor de la Liverpool le este frică. Fiecare echipă engleză a fost zdrobită timp de aproximativ un an și jumătate. Acum toți se tem de PSG. Vă garantez că vor ajunge îngroziți la meci. Christophe Dugarry

Christophe Dugarry a jucat la:

Girondins Bordeaux (1992–1996, 2000–2003)

AC Milan (1996–1997)

FC Barcelona (1997–1998)

Olympique de Marseille (1998–1999)

Birmingham City (2003–2005)

Qatar SC (2004-2005)

55 de selecții are Dugarry la naționala Franței pentru care a marcat 8 goluri

Dugarry a câștigat Campionatul Mondial din 1998 cu Franța și Europeanul din 2000.

Citește și

