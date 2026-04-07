Ce a pățit Ianis Hagi Primele detalii despre accidentarea internaționalului român din meciul cu Gaziantep » Cât ar putea lipsi

Ianis Hagi (27 de ani) s-a accidentat în partida Gaziantep - Alanyaspor, încheiată la egalitate, scor 1-1, și a fost nevoit să părăsească terenul după doar 38 de minute.

Detalii despre diagnosticul pus internaționalului român, în rândurile de mai jos.

În minutul 39 al partidei, Ianis Hagi a recuperat un balon lângă marginea terenului, l-a protejat sub presiunea unui adversar până la ieșirea din suprafața joc, după care s-a întins în afara suprafeței de joc, acuzând dureri în zona inghinală.

Ce s-a întâmplat cu Ianis Hagi

Ianis Hagi ar avea un edem muscular, iar în perioada următoare urmează să fie stabilită exact durata indisponibilității, conform digisport.ro.

În funcție de evoluția medicală, fotbalistul român ar putea lipsi mai multe săptămâni.

Edemul muscular presupune acumularea excesivă de lichid în țesutul muscular și se poate manifesta prin umflătură locală și durere la mișcare. O astfel de problemă apare, de regulă, în urma unei lovituri sau a unei suprasolicitări.

Tratamentul include, în mod obișnuit, repaus, aplicarea de gheață și, în anumite cazuri, administrarea de antiinflamatoare.

Ianis Hagi, fost jucător la Rangers, Alaves, Fiorentina și Genk, a ajuns în 2025 la Alanyaspor, club pentru care a adunat 26 de meciuri, cinci goluri și două pase decisive.

La echipa națională a României, mijlocașul are 53 de selecții și opt goluri.

Cel mai recent meci jucat a fost în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, pierdută cu 0-1 în fața Turciei, când a purtat banderola de căpitan.

