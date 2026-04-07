Omul de afaceri George Copos (74 de ani), președintele ANA Holding și fost patron la Rapid, a folosit, fără avizele necesare, drumurile de pe Tâmpa pentru aprovizionarea restaurantului Panoramic.

Aceste drumuri se află într-o arie naturală protejată, iar accesul auto ar fi fost realizat fără avizele necesare.

După apariția acestor informații, Primăria Brașov a anunțat că va monta, la intrare, un sistem automatizat de control al accesului auto pe Tâmpa, format din barieră și camere video pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare.

George Copos, acuzat că a folosit fără avize un drum dintr-o arie protejată pentru aprovizionarea restaurantului Panoramic

Pe 21 martie, jurnalistul Claudiu Loghin a semnalat că pe Tâmpa continuă să circule autoturisme și camionete, deși telecabina și restaurantul Panoramic au fost redeschise încă din octombrie 2025, după lucrările de modernizare realizate de ANA Teleferic, parte din ANA Holding.

„Am documentat un material despre faptul că pe Tâmpa încă se circulă cu autoturisme și camionete, deși telecabina și restaurantul de la stația superioară sunt deschise după reabilitare, încă de pe 19 octombrie, anul trecut. Tâmpa e rezervație naturală din 1962.

Pe Tâmpa circulă, în afară de serviciile de urgență, mașinile care aprovizionează restaurantul. Acestea din urmă circulă frecvent.

Regulamentul ariei protejate, aprobat printr-un Ordin din 2016, al ministrului Mediului spune, la articolul 19, că agenții economici au voie aici cu mașini doar pe baza unei convenții cu custodele ariei și cu administratorul pădurii.

Adică cei de la restaurant și telecabină trebuie să aibă o convenție cu Biroul de Arii Protejate, din cadrul Direcției Județene de Mediu Brașov și cu Regia Publică Locală a Pădurilor «Kronstadt». Nu o au. Deci legal nu au voie cu autoturisme și camioane, pe Tâmpa”, a notat jurnalistul, pe rețelele de socializare.

Jurnalistul a mai scris că reprezentanții companiei au motivat accesul auto prin investiția de aproximativ 20 de milioane de euro.

„Ce spune agentul economic? Că a investit 20 de milioane de euro în reabilitarea drumului, telecabinei și restaurantului.

Și că, fără acces motorizat pe acel drum, restaurantul în care s-au investit atâția bani nu poate funcționa. Că nu poate fi aprovizionat cu mărfuri ce nu încap în telecabină, iar gunoiul nu poate fi evacuat de acolo. Și că accesul motorizat se face pe baza unui acord cu Primăria.

George Copos, președintele holdingului care a făcut investițiile: «Rugămintea mea e să nu dăm (n.r. materialul) (...) Nu ne avantajează și nici pe voi nu cred că vă avantajează. (...)

Fiți deștepți și ajutați investitorii, că așa, dacă zice unul - doi (...) Ok, 20 de milioane nu sunt importante pentru comunitate, sunt mai importante părerile a trei - cinci oameni»”.

206 hectare are rezervația naturală Tâmpa, un loc emblematic al Brașovului, unde oamenii vin să își petreacă timpul liber în natură. Zona adăpostește o biodiversitate remarcabilă, cu 110 specii de păsări, 975 de specii de fluturi, dar și animale precum veverițe, căprioare, urși și râși. Din 2000, Tâmpa face parte din patrimoniul natural național, iar din 2007 are statut de sit de importanță comunitară și arie specială de conservare, conform bizbrasov.ro

Primăria Brașov restricționează accesul auto

Primăria Brașov a transmis că situația nu poate continua pe termen nedefinit și că va introduce un control strict al accesului auto.

Sistemul anunțat de municipalitate va permite doar intrarea vehiculelor autorizate, iar monitorizarea va fi permanentă, 24 de ore din 24, conform bzb.ro.

Administrația locală i-a cerut operatorului economic de pe Tâmpa un calendar clar pentru finalizarea lucrărilor de accesibilizare a zonei pentru persoanele cu dizabilități.

Totodată, Primăria Brașov a solicitat ca aprovizionarea cu produse ce nu pot fi transportate cu telecabina și colectarea deșeurilor să se facă după un program care să îi deranjeze cât mai puțin pe turiști, doar în timpul săptămânii, în primele ore ale dimineții și după ora 17.00.

Autoritățile au decis amplasarea unei bariere pentru controlul traficului auto.

George Copos a fost acționar majoritar al clubului de fotbal Rapid București între 1992 și 2013, când a vândut pachetul majoritar de acțiuni.

Restaurantul Panoramic, inaugurat în 1975, a fost complet refăcut sub coordonarea arhitecților de la Corvin Cristian Studio și a antreprenorului general RCTI Company.

