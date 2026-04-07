Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”

Un tânăr a acuzat că ar fi fost agresat fizic de persoane din anturajul clubului Sepsi OSK, pe fondul unei discuții contradictorii legate de politică.

Victima ar fi fost lovită de membri din conducerea clubului, după ce a rostit numele partidului TISZA din Ungaria.

Duminică se anunță alegeri tensionate în țara vecină.

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, incidentul s-ar fi produs în contextul tradiției de a doua zi de Paște din Ardeal, cunoscută drept „stropitul fetelor”.

Au fost implicați trei tineri, plus Sandor Nagy, antrenor la Sepsi 2, și Laszlo Kulcsar, secund la prima echipă, care a fost acuzat de comportament xenofob în 2017.

Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotatii politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”

„Opinia nu poate fi o armă, iar pumnul nu poate fi niciodată un argument politic. Din păcate, vestea este adevărată: am fost agresat fizic.

Este greu să găsesc cuvinte pentru ceea ce s-a întâmplat. În a doua zi de Paște, pe drumul spre casă după obiceiul stropitului, între zidurile orașului Sfântu Gheorghe, nu buna dispoziție a sărbătorii m-a întâmpinat, ci violența brută. Certificatul medico-legal a fost întocmit, iar plângerea la poliție a fost depusă.

Sângele care se vede în fotografiile tulburătoare atașate nu arată doar rănile mele, ci este și un simbol al unei răni sociale mai profunde, care ne privește pe toți. Vă rog să priviți aceste imagini știind că astăzi am ajuns în punctul în care un tânăr poate fi bătut până la sânge doar pentru că gândește diferit despre lume.

Este cu atât mai dureros și șocant că autorii sunt membri cunoscuți și influenți ai lumii sportive din Sfântu Gheorghe”, a notat tânărul agresat, pe rețelele de socializare.

În continuarea mesajului, tânărul a afirmat că un om nu poate fi redus la tăcere prin violență pentru opiniile sale politice.

„Oameni care ar trebui să ofere un exemplu de disciplină și corectitudine au ales, în schimb, ura. Este inacceptabil ca niște bărbați de vârstă mijlocie să își folosească forța fizică pentru a reduce la tăcere opinii.

Pentru unii, «Vine Tisa» este ceva la modă, pentru alții nu, însă asta nu poate justifica niciodată, în nicio împrejurare, agresiunea.

Această postare nu este despre politică de partid, ci despre normele umane de bază pe care le pierdem cu toții dacă rămânem tăcuți:

Violența nu este un mijloc de a modela opinii.

Nicio simpatie politică nu scuză lipsa de omenie.

Nicio comunitate nu poate rămâne tăcută atunci când dialogul este înlocuit de lovituri.

Sfântu Gheorghe este casa noastră. Nu putem lăsa acest oraș să devină un loc în care să ne fie teamă să vorbim pe stradă sau în care, ascunzându-se în spatele autorității din sport, cineva să poată agresa pe oricine fără consecințe”, a notat tânărul, pe rețelele de socializare.

Deși cei trei tineri ar fi avut inițial o altercație cu Sandor Nagy, antrenor la Sepsi 2, în conflict ar fi intervenit și Laszlo Kulcsar, secundul primei echipe, care l-ar fi lovit pe tânăr, conform surselor GOLAZO.ro.

Surse din cadrul clubului spun că incidentul are și o componentă politică, având în vedere apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie.

Tot din interiorul clubului a fost avansată și varianta potrivit căreia cei trei tineri s-ar fi aflat în stare de ebrietate.

„Stropitul fetelor” este un obicei păstrat mai ales în Transilvania, în care băieții merg să stropească fetele cu parfum sau apă, ca semn de noroc, frumusețe și fertilitate. Tradiția vine din zona maghiară și germană și este încă respectată în unele localități, atât la sat, cât și la oraș, conform ziarulunirea.ro

TISZA este principalul partid de opoziție din Ungaria, condus de Peter Magyar, și îl contestă direct pe Viktor Orbán și formațiunea sa, Fidesz, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, conform reuters.com.

Miza este mare, iar cursa este considerată una dintre cele mai strânse din ultimii ani, unele sondaje indicând chiar un avantaj pentru TISZA.

Laszlo Kulcsar, acuzat de comportament xenofob în 2017

Cazul readuce în atenție și un episod mai vechi în care numele lui Laszlo Kulcsar a apărut public.

În 2017, acesta și Sandor Nagy au fost acuzați de un tânăr din Sfântu Gheorghe că l-ar fi agresat verbal și scuipat, în urma unui incident în trafic.

Atunci, Poliția a confirmat existența unei plângeri, iar Kulcsár a respins acuzațiile grave, susținând că a fost vorba doar despre un schimb verbal, conform gsp.ro.

M-a scuipat, m-a împins și m-a înjurat. Am fost făcut «român împuțit». N-am ripostat, am rămas mască, pentru că nu mi se întâmplase niciodată așa ceva, iar Sfântu Gheorghe este un oraș liniștit Alexandru Manole, tânărul implicat în incidentul din 2017

Prima reacție a patronului de la Sepsi: „Dacă Poliția va spune că sunt vinovați, vom lua măsuri”

Contactat de GOLAZO.ro, patronul clubului Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a declarat că a aflat despre incident, dar a precizat că preferă să aștepte rezultatele anchetei.

„Am auzit și eu ceva, dar haideți să așteptăm rezultatul anchetei Poliției. Nu vreau să spun prostii până nu vedem ce spune Poliția despre ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat.

Un lucru e clar: noi suntem împotriva violenței. Asta declarăm întotdeauna și așa și este. Repet, haideți să așteptăm câteva zile rezultatul anchetei Poliției să vedem exact ce s-a întâmplat și după putem să discutăm fără nicio problemă.

Văd că toată lumea vorbește acum despre noi, Sepsi. Am un proverb. Dacă un doctor sau un învățător se bat între ei asta nu înseamnă că și spitalul și școala sunt vinovate.

Incidentul s-a întâmplat ieri noapte, parcă, nici nu știu la ce oră. Deci nu a fost în timpul seviciului. Asta nu înseamnă că nu o să-i tragem la răspundere pe cei doi, dar nu cred că clubul este vinovat. Dacă Poliția va spune că ei sunt vinovați atunci vom lua măsurile necesare”, a spus acesta.

Victima a vorbit pentru GOLAZO.ro: „ Mi-au dat pumni în față, mi-au spart ochelarii. Am primit cam 10 pumni”

„Era sărbătoarea Paștelui, noi avem acea tradiție. Înainte de conflict, mergeam cu doi colegi de-ai mei pe drum, când, pe o stradă mai îngustă, a venit o mașină cu numere de Ungaria.

Un coleg de-al meu a spus o frază legată de un partid din Ungaria. Conducătorul auto a auzit, a frânat, iar între cei doi s-a ajuns la un conflict verbal. El vorbea și la telefon cu prietenii lui și i-a chemat pe cei doi să-l ajute.

Noi susținem un alt partid, iar colegul meu a înjurat acel partid. Eu și celălalt prieten nu am intrat în conflict. Șoferul a oprit motorul și a vrut să iasă din mașină, iar colegul meu a pus piciorul în ușă, ca să nu iasă. Până la urmă a ieșit, cei doi s-au contrazis pe teme politice, iar eu și celălalt prieten ne-am opus unui conflict fizic.

În câteva minute au venit alți doi oameni, care au început să dea în mine. Mi-au dat pumni în față, mi-au spart ochelarii. Au dat și în prietenul meu. Apoi au fugit în bloc. Între timp, a treia persoană m-a ținut de brațe ca să nu alerg după ei.

Acum am probleme cu vederea. Am scăpat până la urmă și am urlat să coboare, pentru că nu aveam nicio vină. În jumătate de minut a coborât, mi-a mai dat câțiva pumni și a plecat înapoi. Atunci prietenul meu s-a dus la poliție”, a declarat Norbert Beres, pentru GOLAZO.ro.

Nu voiam bătaie, discuțiile politice nu trebuie să ducă la violență. Știu despre cei trei că lucrează la Sepsi, dar nu pot da numele. Am stat patru ore la poliție, am mers la Urgență. Am făcut CT, mi-au luat analize, au depistat problemele, iar mâine dimineață merg la Medicină Legală. Apoi mergem mai departe. Plângerea este depusă, am vorbit să mergem mai departe. Am primit cam 10 pumni Norbert Beres

Dosar penal după scandalul de la Sfântu Gheorghe

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a transmis primele precizări oficiale în cazul incidentului petrecut la Sfântu Gheorghe:

„Având în vedere informațiile apărute în spațiiul public cu referire la un incident petrecut în municipiul Sfântu Gheorghe în urma căruia o persoană ar fi fost victima unor agresiuni fizice, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna transmite următoarele precizări oficiale:

La data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe au intervenit ca urmare a unei sesizări prin apelul unic de urgență 112, referitor la posibile fapte de violență comise pe o stradă din municipiu.

Polițiștii ajunși la fața locului au identificat cinci bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 54 de ani, iar din primele verificări a reieșit că pe fondul consumului de băuturi alcoolice, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan ce a degenerat în acte de violență.

La fața locului s-a solicitat și intervenția unui echipaj medical, întrucât una dintre persoanele identificate prezenta urme vizibile de violență. Totodată, polițiștii au informat persoanele implicate cu privire la dreptul legal de a solicita emiterea unui ordin de protecție provizoriu, acestea declarând că nu solicită acest lucru.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în care cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul unității de parchet competente, pentru a se stabili cu exactitate întreaga stare de fapt”

