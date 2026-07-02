Rapid a bătut Dinamo Kiev Victorie la scor cu  adversara lui U Cluj din Europa League! Au jucat copiii ambilor patroni 😅
Dinamo Kiev - Rapid 1-3. Foto: Facebook/Rapid
Superliga

Rapid a bătut Dinamo Kiev Victorie la scor cu adversara lui U Cluj din Europa League! Au jucat copiii ambilor patroni 😅

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 19:59
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 20:34
  • Dinamo Kiev - Rapid 1-3. Victorie foarte importantă pentru elevii lui Daniel Pancu în cantonamentul din această vară.
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Giuleștenii au ajuns, luni, în Austria pentru perioada de pregătire dinaintea noului sezon, iar debutul a fost unul de succes, contra unui adversar de top, pe care U Cluj urmează să-l întâlnească într-un meci oficial, joia viitoare.

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Dinamo Kiev - Rapid 1-3. Succes în primul amical al verii pentru formația lui Pancu

Partida contra ucrainenilor a fost prima din seria de amicale programate pentru rapidiști, care au ieșit la rampă în repriza secundă.

El Sawy a deschis scorul în minutul 53 pentru Rapid, cu o lovitură de cap din 6 metri, în timp ce Buyalskyy a restabilit egalitatea după doar 3 minute, din lovitură de la 11 metri.

Giuleștenii nu au cedat și au preluat din nou conducerea în minutul 76, prin Burmaz, intrat pe parcurs, tot din lovitură de pedeapsă.

Kamara a fost cel care închis tabela, în minutul 89, cu o acțiune individuală pe partea stângă, finalizată un șut plasat perfect la colțul lung.

Pe teren s-au aflat și băieții celor doi patroni. Dacă fundașul Andrei Șucu (17 ani), fiul lui Dan Șucu, a intrat pe parcurs la giuleșteni, portarul Vyacheslav Surkis, fiul lui Igor Surkis, a fost titular la Dinamo și a închis poarta până la pauză când a fost înlocuit.

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, Ignat, Kramer - Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop - Dobre, Jambor, Petrila 
  • Dinamo Kiev: Surkis - Bilovar, Korobov, Malysh, Thiare, Vivcharenko, Buyalskyy, Rubchynskyi, Yatsyk, E. Guerrero, Ogundana

Vladislav Blănuță, atacantul român din tabăra ucrainenilor, s-a aflat pe banca de rezerve.

Programul amicalelor celor de la Rapid:

  • 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria).
  • 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).
  • 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

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