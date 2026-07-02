Rapid a bătut Dinamo Kiev Victorie la scor cu  adversara lui U Cluj din Europa League! Au jucat copiii ambilor patroni 😅

- Dinamo Kiev - Rapid 1-3. Victorie foarte importantă pentru elevii lui Daniel Pancu în cantonamentul din această vară.
Giuleștenii au ajuns, luni, în Austria pentru perioada de pregătire dinaintea noului sezon, iar debutul a fost unul de succes, contra unui adversar de top, pe care U Cluj urmează să-l întâlnească într-un meci oficial, joia viitoare.
Dinamo Kiev - Rapid 1-3. Succes în primul amical al verii pentru formația lui Pancu
Partida contra ucrainenilor a fost prima din seria de amicale programate pentru rapidiști, care au ieșit la rampă în repriza secundă.
El Sawy a deschis scorul în minutul 53 pentru Rapid, cu o lovitură de cap din 6 metri, în timp ce Buyalskyy a restabilit egalitatea după doar 3 minute, din lovitură de la 11 metri.
Giuleștenii nu au cedat și au preluat din nou conducerea în minutul 76, prin Burmaz, intrat pe parcurs, tot din lovitură de pedeapsă.
Kamara a fost cel care închis tabela, în minutul 89, cu o acțiune individuală pe partea stângă, finalizată un șut plasat perfect la colțul lung.
Pe teren s-au aflat și băieții celor doi patroni. Dacă fundașul Andrei Șucu (17 ani), fiul lui Dan Șucu, a intrat pe parcurs la giuleșteni, portarul Vyacheslav Surkis, fiul lui Igor Surkis, a fost titular la Dinamo și a închis poarta până la pauză când a fost înlocuit.
Echipele de start:
- Rapid: Aioani - Onea, Ignat, Kramer - Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop - Dobre, Jambor, Petrila
- Dinamo Kiev: Surkis - Bilovar, Korobov, Malysh, Thiare, Vivcharenko, Buyalskyy, Rubchynskyi, Yatsyk, E. Guerrero, Ogundana
Vladislav Blănuță, atacantul român din tabăra ucrainenilor, s-a aflat pe banca de rezerve.
Programul amicalelor celor de la Rapid:
- 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria).
- 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).
- 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).