Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”

Ionuț Lupescu (56 de ani) a venit cu o veste mare pentru fanii lui Dinamo.

Fostul jucător al „câinilor” a anunțat că Compania Națională de Investiții (CNI) va emite, până miercuri, ordinul de începere a lucrărilor la noul stadion Dinamo.

Lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” sunt aproape de a începe, după ce săptămâna trecut Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea construirii noii arene din „Ștefan cel Mare”.

Ionuț Lupescu, veste mare pentru fanii lui Dinamo: „Azi sau mâine trebuie să vină ordinul”

Punerea în practică a lucrărilor părea să fie complicată, deoarece amplasamentul noii arene ar fi traversat de o conductă de termoficare și una de alimentare cu apă.

Acestea vor fi deviate și repoziționate și vor fi realizate galerii de beton.

Administratorii au obținut deja autorizația pentru a demara lucrările, iar Ionuț Lupescu a anunțat că CNI va emite ordinul de începere pentru dezființarea și devierea conductei, cel târziu până mâine:

„Ordinul trebuie să vină azi sau mâine” , a declarat Ionuț Lupescu la emisiunea „Exclusiv Dinamo” de la Prosport.

Astfel, lucrările pentru construcția noii arene multifuncționale Dinamo sunt aproape de a lua startul.

Bog'Art, firma care a câștigat licitația pentru construcția stadionului din „Ștefan cel Mare”, ar urma să înceapă lucrările în luna ianuarie.

Ionuț Popa: „Avem un plan”

Președintele celor de la CS Dinamo, Ionuț Popa, a anunțat că va organiza un eveniment pentru fanii dinamoviști care vor să-și ia rămas bun de la vechea arenă, însă momentan nu a dat vreo dată exactă.

„Avem un plan, îl vom anunța ulterior. Încercăm ca între Crăciun și Revelion să anunțăm. În acest moment proiectăm evenimentul. Nu știu dacă o să spun data pentru că nu avem ordinul de începere emis și nu pot să mă antepronunț”, a declarat Popa pentru sursa citată.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

