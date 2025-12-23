Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!” +8 foto
Stadion Dinamo/ Foto: Facebook @ Primăria Sectorului 2
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 20:40
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 20:41
  • Ionuț Lupescu (56 de ani) a venit cu o veste mare pentru fanii lui Dinamo.
  • Fostul jucător al „câinilor” a anunțat că Compania Națională de Investiții (CNI) va emite, până miercuri, ordinul de începere a lucrărilor la noul stadion Dinamo.

Lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” sunt aproape de a începe, după ce săptămâna trecut Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea construirii noii arene din „Ștefan cel Mare”.

Ionuț Lupescu, veste mare pentru fanii lui Dinamo: „Azi sau mâine trebuie să vină ordinul”

Punerea în practică a lucrărilor părea să fie complicată, deoarece amplasamentul noii arene ar fi traversat de o conductă de termoficare și una de alimentare cu apă.

Acestea vor fi deviate și repoziționate și vor fi realizate galerii de beton.

Administratorii au obținut deja autorizația pentru a demara lucrările, iar Ionuț Lupescu a anunțat că CNI va emite ordinul de începere pentru dezființarea și devierea conductei, cel târziu până mâine:

„Ordinul trebuie să vină azi sau mâine”, a declarat Ionuț Lupescu la emisiunea „Exclusiv Dinamo” de la Prosport.

Astfel, lucrările pentru construcția noii arene multifuncționale Dinamo sunt aproape de a lua startul.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Bog'Art, firma care a câștigat licitația pentru construcția stadionului din „Ștefan cel Mare”, ar urma să înceapă lucrările în luna ianuarie.

Ionuț Popa: „Avem un plan”

Președintele celor de la CS Dinamo, Ionuț Popa, a anunțat că va organiza un eveniment pentru fanii dinamoviști care vor să-și ia rămas bun de la vechea arenă, însă momentan nu a dat vreo dată exactă.

„Avem un plan, îl vom anunța ulterior. Încercăm ca între Crăciun și Revelion să anunțăm. În acest moment proiectăm evenimentul. Nu știu dacă o să spun data pentru că nu avem ordinul de începere emis și nu pot să mă antepronunț”, a declarat Popa pentru sursa citată.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
117.000.000 de euro
ar urma să coste noul stadion Dinamo

