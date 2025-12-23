Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”

- Ionuț Lupescu (56 de ani) a venit cu o veste mare pentru fanii lui Dinamo.
- Fostul jucător al „câinilor” a anunțat că Compania Națională de Investiții (CNI) va emite, până miercuri, ordinul de începere a lucrărilor la noul stadion Dinamo.
Lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” sunt aproape de a începe, după ce săptămâna trecut Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea construirii noii arene din „Ștefan cel Mare”.
Ionuț Lupescu, veste mare pentru fanii lui Dinamo: „Azi sau mâine trebuie să vină ordinul”
Punerea în practică a lucrărilor părea să fie complicată, deoarece amplasamentul noii arene ar fi traversat de o conductă de termoficare și una de alimentare cu apă.
Acestea vor fi deviate și repoziționate și vor fi realizate galerii de beton.
Administratorii au obținut deja autorizația pentru a demara lucrările, iar Ionuț Lupescu a anunțat că CNI va emite ordinul de începere pentru dezființarea și devierea conductei, cel târziu până mâine:
„Ordinul trebuie să vină azi sau mâine”, a declarat Ionuț Lupescu la emisiunea „Exclusiv Dinamo” de la Prosport.
Astfel, lucrările pentru construcția noii arene multifuncționale Dinamo sunt aproape de a lua startul.
Galerie foto (8 imagini)
Bog'Art, firma care a câștigat licitația pentru construcția stadionului din „Ștefan cel Mare”, ar urma să înceapă lucrările în luna ianuarie.
Ionuț Popa: „Avem un plan”
Președintele celor de la CS Dinamo, Ionuț Popa, a anunțat că va organiza un eveniment pentru fanii dinamoviști care vor să-și ia rămas bun de la vechea arenă, însă momentan nu a dat vreo dată exactă.
„Avem un plan, îl vom anunța ulterior. Încercăm ca între Crăciun și Revelion să anunțăm. În acest moment proiectăm evenimentul. Nu știu dacă o să spun data pentru că nu avem ordinul de începere emis și nu pot să mă antepronunț”, a declarat Popa pentru sursa citată.
Ce facilități va avea noul stadion Dinamo
Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.
Stadionul va fi dotat cu:
- spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
- o boxă generoasă pentru presă
- spații pentru spectatorii cu dizabilități
- spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
- propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
- tribune acoperite integral.