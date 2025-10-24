Drăgușin depinde de Tottenham România ar putea juca fără stoperul #1 și cu Bosnia! Ce condiție ar fi impus britanicii

Tottenham le-ar fi impus o condiție celor de la FRF pentru a-l lăsa pe Radu Drăgușin (23 de ani) la naționala României pentru „dubla” contra Bosniei și San Marinoului.

Bosnia - România se joacă pe 15 noiembrie, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Radu Drăgușin se află pe lista preliminară a stranierilor României pentru meciurile contra Bosniei și San Marinoului.

Citește și Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino Citește mai mult Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Drăgușin depinde de Tottenham! România ar putea juca fără stoperul #1 și cu Bosnia

Radu Drăgușin a revenit în programul de antrenament al celor de la Tottenham, însă prezența sa în „dubla” României cu Bosnia și San Marino este incertă.

Deși este inclus pe lista preliminară a stranierilor, FRF depinde de evoluția fundașului la nivel de club.

Tottenham ar fi impus o condiție pentru a-l ceda la lotul României: Radu Drăgușin să evolueze în cel puțin un duel pentru englezi până la meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

27 de selecții are Radu Drăgușin pentru prima reprezentativă a României

Duelul dintre Bosnia și România se va disputa pe 15 noiembrie. Tottenham mai are de jucat 5 meciuri până atunci, însă Drăgușin nu poate evolua în duelul cu Copenhaga, din Liga Campionilor, nefiind pe lista UEFA.

Drăgușin are cele mai mari șanse să bifeze minute în duelul cu Newcastle, de săptămâna viitoare, în Cupa Ligii, unde Spurs și-ar putea menaja titularii.

Programul lui Tottenham până la pauza pentru preliminariile CM 2026:

26 octombrie: Everton - Tottenham (Premier League);

29 octombrie: Newcastle - Tottenham (Cupa Ligii);

1 noiembrie: Tottenham - Chelsea (Premier League);

4 noiembrie: Tottenham - Copenhaga (Liga Campionilor);

8 noiembrie: Tottenham - Manchester United (Premier League).

Lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport