Radu Petrescu, dependent de VAR Salvat de Cătălin Popa la Nottingam - Porto 2-0 . Reacția portughezilor după cele două penalty-uri dictate englezilor

- Radu Petrescu a corectat două decizii importante cu ajutorul arbitrului VAR, Cătălin Popa, în meciul Nottingham Forest - FC Porto 2-0 din Europa League.
- Atât presa engleză, cât și cea portugheză au remarcat dependența lui Radu Petrescu de arbitrajul video.
Arbitrul român Radu Petrescu (45 de ani) a avut un meci complicat joi seară, în Europa League, Nottingham Forest - FC Porto 2-0. Centralul român a dictat două lovituri de la 11 metri pentru gazde și le-a anulat portughezilor un gol marcat la 1-0.
Cum a arbitrat Radu Petrescu meciul Nottingham Forest - FC Porto 2-0
Atât presa din Anglia, cât și cea din Portugalia au apreciat că Petrescu a condus bine partida, dar au subliniat impactul decisiv al intervențiilor VAR asupra rezultatului final.
Radu Petrescu a fost salvat în două momente-cheie din camera VAR de compatriotul său Cătălin Popa și de asistentul VAR olandez Pol van Boekel, evidențiind dependența tot mai mare a arbitrilor de tehnologie.
Gol anulat lui Porto pentru ofsaid detectat de arbitrul VAR Cătălin Popa
În minutul 51, FC Porto a marcat prin Jan Bednarek după o fază aglomerată în careu, gol inițial validat de Radu Petrescu la semnalizarea asistentului Radu Ghinguleac.
După trei minute de analiză VAR, golul a fost anulat pentru ofsaid, o decizie considerată corectă și de expertul în arbitraj al cotidianului lusitan A Bola, Pedro Henriques (60 de ani), fost ecuson FIFA.
Radu Petrescu a acordat penalty după ce a revăzut faza la monitor. Inițial a arătat galben pentru simulare
Cea de-a doua decizie greșită a lui Radu Petrescu corectată din camera VAR de Cătălin Popa și Pol van Boekel s-a produs în minutul 74.
Inițial, Petrescu a arătat cartonaș galben pentru simulare după un fault al lui Martim Fernandes (Porto) asupra lui Nicolò Savona (Forest).
După consultarea monitorului și indicațiile VAR, Radu Petrescu a dictat penalty, transformat ulterior de Igor Jesus, stabilind scorul final 2-0.
Concluzia expertului A Bola: „Incapacitatea tot mai mare a arbitrilor de a lua decizii corecte fără ajutorul VAR”
La primul penalty acordat pentru Nottingham Forest, în minutul 17, Radu Petrescu a indicat ferm punctul cu var, după ce Jan Bednarek a atins mingea cu brațul stâng într-un duel aerian.
Decizia a fost confirmată de arbitrul video Cătălin Popa și considerată corectă de analistul A Bola.
Pedro Henriques a remarcat însă în analiza prestației lui Radu Petrescu „incapacitatea tot mai mare a arbitrilor și asistenților lor de a lua decizii corecte fără ajutorul VAR“.