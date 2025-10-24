Radu Petrescu, dependent de VAR Salvat de Cătălin Popa la Nottingam - Porto 2-0 . Reacția portughezilor după cele două penalty-uri dictate englezilor

Radu Petrescu a corectat două decizii importante cu ajutorul arbitrului VAR, Cătălin Popa, în meciul Nottingham Forest - FC Porto 2-0 din Europa League.

Atât presa engleză, cât și cea portugheză au remarcat dependența lui Radu Petrescu de arbitrajul video.

Arbitrul român Radu Petrescu (45 de ani) a avut un meci complicat joi seară, în Europa League, Nottingham Forest - FC Porto 2-0. Centralul român a dictat două lovituri de la 11 metri pentru gazde și le-a anulat portughezilor un gol marcat la 1-0.

Cum a arbitrat Radu Petrescu meciul Nottingham Forest - FC Porto 2-0

Atât presa din Anglia, cât și cea din Portugalia au apreciat că Petrescu a condus bine partida, dar au subliniat impactul decisiv al intervențiilor VAR asupra rezultatului final.

Radu Petrescu a fost salvat în două momente-cheie din camera VAR de compatriotul său Cătălin Popa și de asistentul VAR olandez Pol van Boekel, evidențiind dependența tot mai mare a arbitrilor de tehnologie.

Gol anulat lui Porto pentru ofsaid detectat de arbitrul VAR Cătălin Popa

În minutul 51, FC Porto a marcat prin Jan Bednarek după o fază aglomerată în careu, gol inițial validat de Radu Petrescu la semnalizarea asistentului Radu Ghinguleac.

După trei minute de analiză VAR, golul a fost anulat pentru ofsaid, o decizie considerată corectă și de expertul în arbitraj al cotidianului lusitan A Bola, Pedro Henriques (60 de ani), fost ecuson FIFA.

Radu Petrescu a validat golul marcat de Porto, apoi l-a anulat pentru un ofsaid depistat la verificarea arbitrilor VAR (captură video: DAZN)

Radu Petrescu a acordat penalty după ce a revăzut faza la monitor. Inițial a arătat galben pentru simulare

Cea de-a doua decizie greșită a lui Radu Petrescu corectată din camera VAR de Cătălin Popa și Pol van Boekel s-a produs în minutul 74.

Inițial, Petrescu a arătat cartonaș galben pentru simulare după un fault al lui Martim Fernandes (Porto) asupra lui Nicolò Savona (Forest).

După consultarea monitorului și indicațiile VAR, Radu Petrescu a dictat penalty, transformat ulterior de Igor Jesus, stabilind scorul final 2-0.

Radu Petrescu a dictat al doilea penalty pentru Nottingham la indicațiile VAR (captură video: DAZN)

Concluzia expertului A Bola: „Incapacitatea tot mai mare a arbitrilor de a lua decizii corecte fără ajutorul VAR”

La primul penalty acordat pentru Nottingham Forest, în minutul 17, Radu Petrescu a indicat ferm punctul cu var, după ce Jan Bednarek a atins mingea cu brațul stâng într-un duel aerian.

Decizia a fost confirmată de arbitrul video Cătălin Popa și considerată corectă de analistul A Bola.

Pedro Henriques a remarcat însă în analiza prestației lui Radu Petrescu „incapacitatea tot mai mare a arbitrilor și asistenților lor de a lua decizii corecte fără ajutorul VAR“.

