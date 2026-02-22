Hindrich, talisman pentru Legia Polonezii au obținut prima victorie în campionat după aproape 5 luni de zile! Cifrele portarului la debut

Otto Hindrich (23 de ani) a debutat, sâmbătă, pentru Legia Varșovia, în victoria contra celor de la Wisla Plock, scor 2-1.

Cu portarul român între buturi, formația din capitala Poloniei a obținut prima victorie, după o perioadă de aproape 5 luni fără succes în campionat.

Legia - Wisla Plock 2-1 . Debut cu victorie pentru Otto Hindrich

Portarul român a fost transferat de gruparea poloneză în urmă cu puțin peste o lună, iar sâmbătă a avut șansa să debuteze în prima ligă.

Aflată într-o criză totală în campionat, Legia a reușită să se impună în partida de pe teren propriu și a obținut prima victorie după 147 de zile, adică aproape 5 luni.

„E timpul să-și facă debutul! Îți ținem pumnii, Otto!”, a transmis Legia pe pagina de Facebook, înaintea partidei.

Hindrich a avut 3 intervenții de-a lungul partidei și un total de 32 de atingeri ale balonului.

Legia este într-o situație critică în campionat, cu 24 de puncte adunate după 22 de etape, fiind în continuare în zona roșie și după rezultatele din această rundă.

Formația din capitală obținuse ultimul succes în campionat pe 28 septembrie, 1-0 cu Pogon Szczecin, sub comanda lui Edi Iordănescu.

600.000 de euro a plătit Legia Varșovia pentru transferul lui Hindrich de la CFR Cluj

