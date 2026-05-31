Regretul lui Gabriel Prima reacție după ratarea decisivă din finala Ligii Campionilor

PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.). Gabriel Magalhaes (28 de ani), fundașul brazilian al „tunarilor”, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, după ratarea sa de la loviturile de departajare.

După 1-1 la finalul celor 120 de minute, finala de la Budapesta a ajuns la loviturile de departajare. Gyokeres, Rice și Martinelli au transformat pentru Arsenal, în timp ce Eze a ratat.

Gabriel și-a asumat execuția celui de-al cincilea penalty, însă a șutat mult peste poarta lui Safonov și a trimis trofeul la Paris pentru al doilea an consecutiv.

Consolat imediat de Marquinhos, conaționalul său, stoperul brazilian a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, la câteva ore distanță după momentul decisiv al finalei Ligii Campionilor.

„Este dureros, dar sunt mândru de această echipă și de tot ceea ce am realizat împreună în acest sezon.

Le mulțumesc fanilor noștri incredibili pentru sprijinul oferit la fiecare pas. Meritați să sărbătoriți această călătorie alături de noi și să vă bucurați de parada de astăzi!

Ne vedem sezonul viitor!!! Cu drag, Big Gabi”, a transmis Gabriel pe contul său personal de Instagram.

Duminică, Arsenal organizează parada de sărbătorire a titlului din Premier League.

51 de partide a jucat Gabriel în sezonul recent încheiat: a marcat 4 goluri și a reușit 5 pase decisive

Gabriel urmează să se alăture lotului Braziliei, care va juca două meciuri amicale înaintea Campionatului Mondial, cu Panama (1 iunie) și Egipt (7 iunie).

E de așteptat ca stoperul lui Arsenal să fie titular în centrul defensivei selecționatei antrenate de Carlo Ancelotti la turneul final. Selecao face parte din grupa C, alături de Maroc, Scoția și Haiti.

