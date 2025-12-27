Primul refuz Drăgușin ar fi spus pas unei reveniri în Serie A: nu vrea să se bată la retrogradare
Radu Drăgușin FOTO: IMAGO
Stranieri

Primul refuz Drăgușin ar fi spus pas unei reveniri în Serie A: nu vrea să se bată la retrogradare

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 18:29
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 18:30
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar fi refuzat varianta unui împrumut la Fiorentina, ultima clasată din Serie A.
  • Fiorentina ocupă ultimul loc în Serie A, cu 9 puncte, și are cea mai slabă defensivă, la egalitate cu Torino, încasând 28 de goluri.

Fiorentina încearcă să își întărească defensiva pentru a ieși din situația critică din campionat și și-a îndreptat atenția către fundașii din Premier League.

Radu Drăgușin ar fi refuzat împrumutul la Fiorentina

„Violeții” ar vrea să profite de situația lui Radu Drăgușin la Tottenham, abia revenit după o accidentare care l-a ținut pe tușă aproape un an, și să obțină semnătura românului.

22.000.000 de euro
este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform transfermarkt.com

Totuși, stoperul român nu ar fi încântat să ajungă la ultima clasată din Serie A, susține Gazzetta dello Sport, conform fiorentinanews.com.

Fiorentina ar fi pregătit și o variantă de rezervă în cazul în care Radu Drăgușin nu va fi convins să semneze. Este vorba despre Diego Coppola, de la Brighton.

Italianul a jucat doar 107 minute în actuala stagiune, dintre care 90 fiind în duelul cu Sunderland, de pe 20 decembrie, 0-0.

Radu Drăgușin, fără meci jucat de la sfârșitul lunii ianuarie

În luna ianuarie a acestui an, Radu Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în duelul cu Elfsborg, 3-0, din ultima etapă a fazei principale din Europa League.

Fundașul cumpărat de Tottenham pentru 25 de milioane de euro a ratat toate meciurile echipei sale de club, dar și duelurile din preliminariile Campionatului Mondial din Canada, SUA și Mexic.

331 de zile
au trecut de la ultimul meci jucat de Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în ultimul duel disputat de Tottenham, pe 20 decembrie, împotriva celor de la Liverpool, 1-2.

serie a fiorentina tottenham radu dragusin
