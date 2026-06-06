Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu

- Programul pentru viitorul sezon din Serie A a fost stabilit.
- Inter Milano, formația lui Cristi Chivu, va debuta pe teren propriu în noua stagiune.
Nerazzurrii își vor apăra titlul în viitorul sezon, iar prima partida va fi contra nou-promovatei Monza, chiar pe „Giuseppe Meazza”.
Primul derby va avea loc încă din etapa #3, când formația lui Chivu va primi vizita rivalei Napoli.
Programul primei etape din noul sezon de Serie A
Prima etapă se va juca în jurul datei de 23 august.
- Atalanta - Sassuolo
- Bologna - Lazio
- Frosinone - Juventus
- Genoa - Napoli
- Inter - Monza
- Parma - Cagliari
- AS Roma - Fiorentina
- Torino - AC Milan
- Udinese - Como
- Venezia - Lecce
Galerie foto (17 imagini)
Programul lui Inter în viitorul sezon de Serie A
Datele sunt aproximative:
- 23 august: Inter vs Monza
- 30 august: Cagliari vs Inter
- 6 septembrie: Inter vs Napoli
- 13 septembrie: Inter vs Udinese
- 20 septembrie: Roma vs Inter
- 11 octombrie: Inter vs Parma
- 18 octombrie: Bologna vs Inter
- 25 octombrie: Inter vs Fiorentina
- 28 octombrie: Venezia vs Inter
- 1 noiembrie: AC Milan vs Inter
- 8 noiembrie: Inter vs Como
- 22 noiembrie: Atalanta vs Inter
- 29 noiembrie: Inter vs Genoa
- 6 decembrie: Frosinone vs Inter
- 13 decembrie: Inter vs Torino
- 20 decembrie: Lecce vs Inter
- 3 ianurie: Inter vs Sassuolo
- 6 ianuarie: Lazio vs Inter
- 10 ianuarie: Inter vs Juventus
- 17 ianuarie: Parma vs Inter
- 24 ianuarie: Inter vs Venezia
- 31 ianuarie: Napoli vs Inter
- 7 februarie: Inter vs Cagliari
- 14 februarie: Inter vs AC Milan
- 21 februarie: Fiorentina vs Inter
- 28 februarie: Inter vs Atalanta
- 7 martie: Udinese vs Inter
- 14 martie: Torino vs Inter
- 21 martie: Inter vs Frosinone
- 4 aprlie: Genoa vs Inter
- 11 aprilie: Inter vs AS Roma
- 18 aprilie: Monza vs Inter
- 25 aprilie: Inter vs Bologna
- 2 mai: Como vs Inter
- 9 mai: Inter vs Lecce
- 16 mai: Juventus vs Inter
- 23 mai: Inter vs Lazio
- 30 mai: Sassuolo vs Inter.
Inter Milano a câștigat Scudetto în sezonul 2025/26, după ce a terminat cu 87 de puncte, 11 peste Napoli și 14 peste AS Roma.