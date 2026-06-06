Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu +17 foto
Serie A
Campionate

Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 16:05
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 16:06
  • Programul pentru viitorul sezon din Serie A a fost stabilit.
  • Inter Milano, formația lui Cristi Chivu, va debuta pe teren propriu în noua stagiune.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Nerazzurrii își vor apăra titlul în viitorul sezon, iar prima partida va fi contra nou-promovatei Monza, chiar pe „Giuseppe Meazza”.

Primul derby va avea loc încă din etapa #3, când formația lui Chivu va primi vizita rivalei Napoli.

Final în lacrimi! CSM București, înfrângere categorică în semifinalele Ligii! Pe cine va înfrunta pentru bronz și când are loc meciul
Citește și
Final în lacrimi! CSM București, înfrângere categorică în semifinalele Ligii! Pe cine va înfrunta pentru bronz și când are loc meciul
Citește mai mult
Final în lacrimi! CSM București, înfrângere categorică în semifinalele Ligii! Pe cine va înfrunta pentru bronz și când are loc meciul

Programul primei etape din noul sezon de Serie A

Prima etapă se va juca în jurul datei de 23 august.

  • Atalanta - Sassuolo
  • Bologna - Lazio
  • Frosinone - Juventus
  • Genoa - Napoli
  • Inter - Monza
  • Parma - Cagliari
  • AS Roma - Fiorentina
  • Torino - AC Milan
  • Udinese - Como
  • Venezia - Lecce
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Programul lui Inter în viitorul sezon de Serie A

Datele sunt aproximative:

  • 23 august: Inter vs Monza
  • 30 august: Cagliari vs Inter
  • 6 septembrie: Inter vs Napoli 
  • 13 septembrie: Inter vs Udinese
  • 20 septembrie: Roma vs Inter 
  • 11 octombrie: Inter vs Parma
  • 18 octombrie: Bologna vs Inter
  • 25 octombrie: Inter vs Fiorentina
  • 28 octombrie: Venezia vs Inter
  • 1 noiembrie: AC Milan vs Inter 
  • 8 noiembrie: Inter vs Como 
  • 22 noiembrie: Atalanta vs Inter
  • 29 noiembrie: Inter vs Genoa
  • 6 decembrie: Frosinone vs Inter
  • 13 decembrie: Inter vs Torino
  • 20 decembrie: Lecce vs Inter
  • 3 ianurie: Inter vs Sassuolo
  • 6 ianuarie: Lazio vs Inter 
  • 10 ianuarie: Inter vs Juventus 
  • 17 ianuarie: Parma vs Inter
  • 24 ianuarie: Inter vs Venezia
  • 31 ianuarie: Napoli vs Inter 
  • 7 februarie: Inter vs Cagliari
  • 14 februarie: Inter vs AC Milan 
  • 21 februarie: Fiorentina vs Inter
  • 28 februarie: Inter vs Atalanta
  • 7 martie: Udinese vs Inter
  • 14 martie: Torino vs Inter
  • 21 martie: Inter vs Frosinone
  • 4 aprlie: Genoa vs Inter
  • 11 aprilie: Inter vs AS Roma 
  • 18 aprilie: Monza vs Inter
  • 25 aprilie: Inter vs Bologna
  • 2 mai: Como vs Inter 
  • 9 mai: Inter vs Lecce
  • 16 mai: Juventus vs Inter
  • 23 mai: Inter vs Lazio 
  • 30 mai: Sassuolo vs Inter.

Inter Milano a câștigat Scudetto în sezonul 2025/26, după ce a terminat cu 87 de puncte, 11 peste Napoli și 14 peste AS Roma.

Citește și

Prima victorie pentru Hagi România a învins  Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League
Nationala
22:55
Prima victorie pentru Hagi România a învins Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League
Citește mai mult
Prima victorie pentru Hagi România a învins  Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
Superliga
15:28
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
Citește mai mult
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
serie a Inter Milano Cristi Chivu program
Știrile zilei din sport
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Nationala
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Citește mai mult
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Nationala
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Citește mai mult
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Nationala
06.06
Hagi, agitație continuă! VIDEO. Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Citește mai mult
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Handbal
06.06
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Citește mai mult
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
23:41
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
00:15
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Top stiri
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Superliga
06.06
Dinamo are antrenor! Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Citește mai mult
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Nationala
06.06
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Citește mai mult
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Tenis
06.06
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Citește mai mult
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 30 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
07.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share