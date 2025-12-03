Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Radu Drăgușin și Ange Postecoglou, sezonul trecut, la Tottenham Foto: Imago
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie

alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 15:55
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 15:55
  • Radu Drăgușin a rămas în vară fără antrenorul care l-a transferat la Tottenham, Ange Postecoglou, deși acesta cucerise primul trofeu al londonezilor după 17 ani. 
  • Thomas Frank, noul tehnician, are rezultate mai slabe cu Spurs decât a avut Postecoglou în aceeași perioadă a sezonului trecut. 

Ange Postecoglou a fost cel care l-a convins pe Radu Drăgușin, după o lungă discuție telefonică, să semneze în ianuarie 2024 cu Tottenham. Transferându-se de la Genoa pentru 25 de milioane de euro.

Drăgușin a jucat 19 meciuri la rând cu Postecoglou la Tottenham

În primul lui sezon complet la Spurs, 2024-2025, stoperul „tricolorilor” a jucat 19 meciuri consecutive în toate competițiile, timp de trei luni, noiembrie-ianuarie. O perioadă foarte dificilă pentru echipă, cu mulți jucători importanți accidentați.

28 de partide
a evoluat Radu Drăgușin la Tottenham stagiunea trecută în Premier, Europa League, Cupa Angliei și Cupa Ligii

Fundașul central a suferit pe 30 ianuarie 2025, la 3-0 cu Elfsborg, în EL, cea mai gravă accidentare din fotbal, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchi. Și nu a mai apărut pe teren într-un duel oficial.

Tottenham, cu trofeu, dar pe locul 17 în Premier League

Fără el, echipa londoneză a cucerit primul trofeu după 17 ani de așteptare, Europa League.

Dar, chiar dacă stilul de joc era spectaculos, a riscat mizând totul pe atac și a avut cel mai rău an în istoria participării sale în campionatul englez.

17 a fost locul
pe care a încheiat Tottenham sezonul trecut de Premier League, chiar deasupra zonei retrogradării, cu 38 de puncte în 38 de etape

Trofeul continental câștigat nu l-a salvat pe Postecoglou, demis și înlocuit cu Thomas Frank în vară.

Tottenham 2025, inferioară lui Tottenham 2024

Numai că nici Frank nu se descurcă mai bine în primele trei luni ale actualului sezon.

Transfermarkt a comparat echipa lui Postecoglou cu formația lui Frank în acest moment al anului și cea a lui Frank este mai slabă.

Thomas Frank are 22 de meciuri la Tottenham;: 8 victorii, 7 egaluri, 7 înfrângeri Foto: Imago Thomas Frank are 22 de meciuri la Tottenham;: 8 victorii, 7 egaluri, 7 înfrângeri Foto: Imago
Thomas Frank are 22 de meciuri la Tottenham;: 8 victorii, 7 egaluri, 7 înfrângeri Foto: Imago
  • După 14 etape, alb-albaștrii erau pe locul 10 în 2024-2025 (20 de puncte).
  • După 14 etape, Spurs sunt pe 11 în Premier 2025-2026 (19 puncte). 
  • Cu Ange Postecoglou, aveau golaveraj 28-15. 
  • Cu Thomas Frank, au 23-18. Mai puține goluri marcate și mai puține primite. 

Pe lângă aceste cifre, inferioare celor din stagiunea anterioară, nici jocul nu mai e atât de spectaculos ca înainte.

Premier League tottenham radu dragusin ange postecoglou Thomas Frank
