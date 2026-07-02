Transferuri de 216 milioane de euro! Drăgușin va avea în vestiar doi superjucători noi. Pentru cine plătește Tottenham o avere

Tottenham, clubul lui Radu Drăgușin, a rezolvat două transferuri record pe White Hart Lane.

Cel de 100 de milioane de euro, oficializat. Acord total pentru cel de 116 milioane.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ultimele două sezoane au speriat Tottenham. Echipa londoneză s-a clasat doi ani la rând pe locul 17, ultimul deasupra liniei retrogradării.

Mai ales campionatul trecut a fost înfiorător pe White Hart Lane. Spurs au scăpat chiar în etapa a 38-a. De infarct!

Radu Drăgușin era accidentat în returul sezonului 2024-2025 și în turul 2025-2026, în recuperare după grava ruptură a ligamentului încrucișat anterior care i-a „furat” 11 luni din 2025, dar știe cât a suferit în această perioadă. Și el, și jucătorii, și antrenorii, și mai ales fanii.

Tottenham face exact ce a cerut De Zerbi: investește în transferuri

Nu doar pentru a evita un asemenea scenariu, ci pentru a se implica în lupta celor mai bune formații în Premier League, Roberto De Zerbi a impus o schimbare radicală în această vară.

Antrenorul a cerut transferuri importante și clubul a făcut în ultimele zile două mutări de mare efect în Anglia.

Tonali (stânga), sezonul trecut, într-un Newcastle - Tottenham. Foto: Imago

Tottenham ia doi jucători căutați de multe grupări puternice. Și nu doar insulare.

Pentru ei doi, plătește în total 216 milioane de euro!

Loviturile lui Tottenham: Tonali și Mateus Fernandes

În primul rând, Sandro Tonali. Mijlocașul central în vârstă de 26 de ani costă Spurs mult peste cota sa.

Tonali este estimat de Transfermarkt la 80 de milioane.

116 milioane de euro e suma pe care o va primi Newcastle de la Tottenham.

Va fi cel mai scump transfer din istoria clubului londonez și cel mai scump jucător italian all-time, potrivit expertului în mercato Fabrizio Romano.

Signing day with Mateus 🤳✍️ pic.twitter.com/TkmElUEFOM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

Al doilea a fost oficializat. Portughezul Mateus Fernandes, 21 de ani, mijlocaș ofensiv-extremă-atacant, a fost cumpărat de la West Ham cu 100 de milioane!

“I'm very excited for this next step." 🙌



Mateus Fernandes gives his first interview as a Spurs player 🗣️



Watch more 👉 https://t.co/BMUhmVRljO pic.twitter.com/eePDRIkhvJ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport