„Franța e noua Brazilie” Marea favorită la titlul mondial, comparată cu Selecao 2002 » Mbappe, Olise, Dembele. Oricare poate lua Balonul de Aur

Franța e apreciată de întreaga planetă pentru jocul său entuziasmant din primele patru meciuri.

„Les Bleus” 2026 sunt asemănați cu Brazilia celor 3 R: Ronaldo - Ronaldinho - Rivaldo, campioana lumii în 2002.

Francezii îi au pe Mbappe, Olise și Dembele. Și ei pot cuceri Balonul de Aur, precum cei trei brazilieni.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înainte de startul Campionatului Mondial, Spania era marea favorită la casele de pariuri pentru cucerirea trofeului. Franța era pe 2.

De când a început turneul final, ordinea s-a schimbat. „Les Bleus” au trecut primii, de departe considerați principalii candidați la titlul CM 2026.

Nu doar datorită celor patru victorii obținute cu mare ușurință, trei în grupa F, ultima în „16-imile” competiției:

3-1 cu Senegal.

3-0 cu Irak.

4-1 cu Norvegia.

3-0 cu Suedia.

Mbappe, Dembele sau Olise. Oricare poate cuceri Balonul de Aur

Didier Deschamps are trei jucători în formă extraordinară, titulari indiscutabili printre „cocoși”.

Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid) - 6 goluri din trei „duble”, golgheterul Mondialului, alături de Leo Messi.

CM 2026. Al doilea gol al lui Mbappe la Franța - Senegal 3-1. Foto: Imago

Ousmane Dembele (29, PSG) - 4 goluri, inclusiv un hattrick contra Norvegiei.

inclusiv un hattrick contra Norvegiei. Michael Olise (24, Bayern) - cinci pase decisive, liderul pasatorilor la CM 2026.

liderul pasatorilor la CM 2026. Plus al 4-lea om de atac, care poate fi Bradley Barcola (23, PSG, două goluri) sau Desire Doue (21, PSG, un gol).

Oricare dintre primii trei poate cuceri Balonul de Aur în acest an, dacă Franța continuă până la capăt și redevine campioana lumii.

13 goluri a înscris Franța în patru partide la CM 2026 (3,25 medie pe meci). 10 numai Mbappe și Dembele. Iar Olise a oferit 5 assisturi

Fantasticul triplu R al Braziliei: Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. 100% Balon de Aur

Rio Ferdinand, fost jucător la Manchester United și naționala Angliei, astăzi analist sportiv, a asemănat Franța 2026 cu Brazilia 2002, ultima selecționată auriverde care a cucerit Cupa Mondială.

„Franța e noua Brazilie”, a afirmat Ferdinand. Selecao avea atunci fantasticul triplu R. Trei fotbaliști geniali.

CM 2002. Cei trei R ai Braziliei: Ronaldo (centru), Rivaldo (dreapta) și Ronaldinho. Foto: Imago

Ronaldo (25 de ani la CM 2002; transferat în acea vară de la Inter Milano la Real Madrid) - a câștigat de două ori Balonul de Aur în carieră (1997 și 2002).

(25 de ani la CM 2002; transferat în acea vară de la Inter Milano la Real Madrid) - a câștigat de două ori Balonul de Aur în carieră (1997 și 2002). Ronaldinho (22; PSG) - Balonul de Aur în 2005.

(22; PSG) - Balonul de Aur în 2005. Rivaldo (30; s-a transferat în 2002 de la Barcelona la Milan) - Balonul de Aur în 1999.

Rio Ferdinand: „Te făceau să iubești fotbalul, să te bucuri de el”. Franța, după Brazilia

Rugat să elaboreze puțin ce a vrut să spună cu acel „Franța e noua Brazilie”, Ferdinand a explicat:

„Brazilia a fost mereu, și pentru generația mea, și înaintea generației mele, a doua echipă națională pentru toți datorită entuziasmului oferit jocului, datorită calităților individuale, spiritului independent, abilităților pe care le aveau jucătorii săi. Te făceau să iubești fotbalul, să te bucuri de el”.

Franța are acum un grup de jucători… Când îi vezi, te așezi, îți iei cutia de popcorn și te întrebi ce va mai face Mbappe astăzi pentru mine? Dar Olise? Dar Doue, Cherki? Dar Dembele? Rio Ferdinand, ex-fotbalist englez

A încheiat astfel pledoaria: „Toți acești băieți te pot entuziasma într-o mulțime de moduri.

Asta făcea Brazilia, echipa pe care eu am înfruntat-o. Ronaldo, cel mai bun număr 9 din lume, poate din istorie. Ronaldinho, probabil cel mai valoros fotbalist care păstra stilul învățat pe stradă. Rivaldo, cel mai bun pe teren în acea zi. Și Kaka juca venind de pe bancă. Prea mulți, omule!”.

Rio Ferdinand says France is the New Brazil pic.twitter.com/x4W4ZdISRh — Ebrahim (@EBthewarrior) July 1, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport