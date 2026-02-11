Radu Drăgușin va avea în curând alt antrenor la Tottenham, după ce Thomas Frank a fost concediat miercuri dimineață.

Danezul nu fost ajutat de locul bun din Liga Campionilor. Picajul și amenințarea retrogradării din Premier League l-au condamnat.

Fanii lui Spurs vor un antrenor care a fost iubit pe „White Hart Lane”. Dar e aproape imposibil. Favorit e tehnicianul care de-abia a fost dat afară.

Demiterea lui Thomas Frank era așteptată de cel puțin o lună de fanii lui Tottenham.

Cu lotul decimat de accidentări, a jucat tot mai rău în Premier League, a pierdut în serie și a fost în picaj în clasament.

Frank, zero victorii în Premier League în 2026

Numai Spurs și Burnley (locul 19, penultimul) nu câștigaseră niciun meci în 2026, în campionat.

Londonezii aveau patru înfrângeri și patru egaluri de la începutul anului. Ultimele două eșecuri, 0-2 cu Manchester United (d), 1-2 cu Newcastle (a), și mai ales jocul, la cel mai jos nivel, nu i-au mai dat nicio șansă.

239 de minute a jucat Radu Drăgușin în 2026 la Tottenham, în Premier League: la 2-2 cu Burnley (d), 2-2 cu Manchester City (a), 0-2 cu United (d) și 1-2 cu Newcastle (a). Integralist cu City și Newcastle

La Tottenham se vorbește despre evitarea retrogradării. Ce zicea Frank

Echipa a ajuns pe locul 16, la doar cinci puncte deasupra lui West Ham, prima sub linia roșie. Principalul subiect e acum evitarea retrogradării la Tottenham.

La conferința ce a urmat duelului cu Newcastle, marți seară, antrenorul danez credea încă în revenire:

Drăgușin, 90 de minute la ultimul meci al lui Frank la Tottenham: 1-2 cu Newcastle Foto: Imago

„Sunt o mie la sută sigur că pot îndrepta această situație”.

Le-a spus jurnaliștilor englezi că a discutat luni cu conducătorii clubului, care l-au sprijinit.

Locul 4 în Champions nu l-a ajutat pe Frank. Ce voiau fanii s-a împlinit

În tribune, suporterii scandau, ca și la alte partide: „Dimineață vei fi dat afară!”.

În cele din urmă, după o noapte încinsă pe „White Hart Lane”, cu o ședință întinsă pe multe ore, scandarea fanilor a devenit realitate. Frank a fost concediat.

Numit pe 12 iunie 2025, concediat pe 11 februarie 2026. Opt luni a rezistat scandinavul.

14 înfrângeri a suferit Thomas Frank în 38 de meciuri la Tottenham. Are mai multe eșecuri decât victorii (13). Plus 11 egaluri

Liga Campionilor nu l-a salvat. Locul 4, cu 17 puncte, peste Barcelona, Manchester City, Real Madrid și PSG, nu l-a ajutat deloc.

Nici pe Ange Postecoglou nu-l ajutase trofeul Europa League, cucerit în primăvara lui 2025. Locul 17 în Premier l-a expulzat imediat de la Tottenham!

Fanii îl vor pe Pochettino. Favorit pare De Zerbi

Cine ar putea veni acum, în scurt timp, la Tottenham? Suporterii i-au strigat iar numele lui Mauricio Pochettino marți seară, dar fostul tehnicianul al lui Spurs e acum selecționerul SUA, gata de Campionatul Mondial. Argentinianul ar putea fi o variantă pentru vară.

Potrivit Football London, un site apropiat de clubul insular, favoritul caselor de pariuri britanice este Roberto De Zerbi, care tocmai a fost demis de Olympique Marseille. El a antrenat în Premier, la Brighton, între 2022 și 2024.

Alte posibilități sunt Marco Silva (Fulham), Xavi Hernandez și Andoni Iraola (Bournemouth).

