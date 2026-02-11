Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit
Drăgușin l-a avut 5 meciuri antrenor pe Frank: 4 în 2026, unul singur în 2025 Foto: Imago
Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 13:30
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 13:30
  • Radu Drăgușin va avea în curând alt antrenor la Tottenham, după ce Thomas Frank a fost concediat miercuri dimineață. 
  • Danezul nu fost ajutat de locul bun din Liga Campionilor. Picajul și amenințarea retrogradării din Premier League l-au condamnat. 
  • Fanii lui Spurs vor un antrenor care a fost iubit pe „White Hart Lane”. Dar e aproape imposibil. Favorit e tehnicianul care de-abia a fost dat afară. 

Demiterea lui Thomas Frank era așteptată de cel puțin o lună de fanii lui Tottenham.

Thomas Frank, demis de Tottenham! Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Echipa e pe locul 16 în Premier League
Thomas Frank, demis de Tottenham! Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Echipa e pe locul 16 în Premier League
Thomas Frank, demis de Tottenham! Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Echipa e pe locul 16 în Premier League

Cu lotul decimat de accidentări, a jucat tot mai rău în Premier League, a pierdut în serie și a fost în picaj în clasament.

Frank, zero victorii în Premier League în 2026

Numai Spurs și Burnley (locul 19, penultimul) nu câștigaseră niciun meci în 2026, în campionat.

Londonezii aveau patru înfrângeri și patru egaluri de la începutul anului. Ultimele două eșecuri, 0-2 cu Manchester United (d), 1-2 cu Newcastle (a), și mai ales jocul, la cel mai jos nivel, nu i-au mai dat nicio șansă.

239 de minute
a jucat Radu Drăgușin în 2026 la Tottenham, în Premier League: la 2-2 cu Burnley (d), 2-2 cu Manchester City (a), 0-2 cu United (d) și 1-2 cu Newcastle (a). Integralist cu City și Newcastle

La Tottenham se vorbește despre evitarea retrogradării. Ce zicea Frank

Echipa a ajuns pe locul 16, la doar cinci puncte deasupra lui West Ham, prima sub linia roșie. Principalul subiect e acum evitarea retrogradării la Tottenham.

La conferința ce a urmat duelului cu Newcastle, marți seară, antrenorul danez credea încă în revenire:

Drăgușin, 90 de minute la ultimul meci al lui Frank la Tottenham: 1-2 cu Newcastle Foto: Imago Drăgușin, 90 de minute la ultimul meci al lui Frank la Tottenham: 1-2 cu Newcastle Foto: Imago
Drăgușin, 90 de minute la ultimul meci al lui Frank la Tottenham: 1-2 cu Newcastle Foto: Imago

„Sunt o mie la sută sigur că pot îndrepta această situație”.

Le-a spus jurnaliștilor englezi că a discutat luni cu conducătorii clubului, care l-au sprijinit.

Locul 4 în Champions nu l-a ajutat pe Frank. Ce voiau fanii s-a împlinit

În tribune, suporterii scandau, ca și la alte partide: „Dimineață vei fi dat afară!”.

În cele din urmă, după o noapte încinsă pe „White Hart Lane”, cu o ședință întinsă pe multe ore, scandarea fanilor a devenit realitate. Frank a fost concediat.

Numit pe 12 iunie 2025, concediat pe 11 februarie 2026. Opt luni a rezistat scandinavul.

14 înfrângeri
a suferit Thomas Frank în 38 de meciuri la Tottenham. Are mai multe eșecuri decât victorii (13). Plus 11 egaluri

Liga Campionilor nu l-a salvat. Locul 4, cu 17 puncte, peste Barcelona, Manchester City, Real Madrid și PSG, nu l-a ajutat deloc.

Nici pe Ange Postecoglou nu-l ajutase trofeul Europa League, cucerit în primăvara lui 2025. Locul 17 în Premier l-a expulzat imediat de la Tottenham!

Fanii îl vor pe Pochettino. Favorit pare De Zerbi

Cine ar putea veni acum, în scurt timp, la Tottenham? Suporterii i-au strigat iar numele lui Mauricio Pochettino marți seară, dar fostul tehnicianul al lui Spurs e acum selecționerul SUA, gata de Campionatul Mondial. Argentinianul ar putea fi o variantă pentru vară.

Potrivit Football London, un site apropiat de clubul insular, favoritul caselor de pariuri britanice este Roberto De Zerbi, care tocmai a fost demis de Olympique Marseille. El a antrenat în Premier, la Brighton, între 2022 și 2024.

Alte posibilități sunt Marco Silva (Fulham), Xavi Hernandez și Andoni Iraola (Bournemouth).

Englezii n-au avut milă de Drăgușin Nota primită de român, care a fost titular în înfrângerea cu Newcastle: „S-a chinuit tot meciul"
10:52
Englezii n-au avut milă de Drăgușin Nota primită de român, care a fost titular în înfrângerea cu Newcastle: „S-a chinuit tot meciul”
Englezii n-au avut milă de Drăgușin Nota primită de român, care a fost titular în înfrângerea cu Newcastle: „S-a chinuit tot meciul”
„Totul îmi place la Drăgușin" Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor". Ce a detaliat Thomas Frank
19:49
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank

Premier League tottenham radu dragusin roberto de zerbi Thomas Frank
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!" Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!"
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!"
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor"
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta"
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile" Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot"
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!" Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

