Thomas Frank, demis de Tottenham! Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Echipa e pe locul 16 în Premier League
Thomas Frank (foto: Imago)
Campionate

Thomas Frank, demis de Tottenham! Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Echipa e pe locul 16 în Premier League

alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 12:24
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 12:41
  • Thomas Frank (52 de ani) a fost dat afară de Tottenham!
  • Antrenorul a petrecut mai puțin de 8 luni pe banca englezilor și o lasă pe Spurs pe locul 16 din Premier League

Tottenham se află într-o situație dificilă, la doar 5 puncte de zona retrogradabilă, astfel că șefii au decis să se despartă de Thomas Frank.

Danezul îi luase locul lui Ange Postecoglou în iunie. Odată cu despărțirea de Frank, Tottenham a ajuns la 5 antrenori schimbați în 7 ani.

Înfrângerea suferită marți seara, 1-2 cu Newcastle, a fost picătura care a umplut paharul răbdării pentru conducerea lui Tottenham.

Două victorii
a obținut Tottenham în ultimele 17 meciuri

Fanii au cerut demisia lui Thomas Frank, iar conducerea a anunțat despărțirea de tehnician, conform Sky Sports.

Danezul se desparte de Tottenham după ce a câștigat 13 din cele 38 de meciuri pe care le-a avut ca antrenor la Spurs.

Echipa la care joacă Radu Drăgușin este eliminată din ambele competiții interne de Cupă, dar rămâne în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

Următorul meci al lui Tottenham e programat, duminică, 22 februarie, pe teren propriu împotriva lui Arsenal.

Premier League tottenham demitere radu dragusin Thomas Frank
