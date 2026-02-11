„Nu se compară!” Gigi Becali îl critică pe Iuliu Mureșan: „O să se uite pe imagini” » Ce l-a deranjat pe patronul FCSB

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a venit cu un răspuns acid la adresa lui Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului CFR Cluj, după declarațiile acestuia cu privire la scandalul de la meciul CFR - U Cluj.

După CFR Cluj - Rapid 1-1, oficialul formației din Gruia l-a dat drept exemplu pe Ștefan Târnovanu, portarul campioanei, în contextul scandalului dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

Momentul la care face referire Mureșan este eliminarea lui Târnovanu din meciul FCSB - Farul, 1-2 din iulie 2025. Acesta a rostit câteva cuvinte jignitoare și a văzut cartonașul roșu din partea arbitrului George Găman.

Gigi Becali, despre Iuliu Mureșan: „O comparație cam prea nepotrivită”

Gigi Becali a fost deranjat de comparația făcută de Iuliu Mureșan și l-a criticat pe președintele clubului CFR Cluj.

„S-a făcut o comparație cam prea nepotrivită. Mureșan vorbește de Târnovanu. Păi Târnovanu a zis «păi ce aia a mea am făcut, mă». Nu se compară cu «du-te-n aia a mă-tii».

Târnovanu a înjurat pe cineva? El a și recunoscut. Și stai, mă, că nu mai e sigur că primește doar două (n.r. - etape de suspendare). Minim 4–5. Ăia o să se uite pe imagini și o să vadă cum Cordea se duce ostentativ.

Păi ei nu le-au văzut? Când Cordea se duce spre bancă. Ce caută el acolo? El a recunoscut că nu l-a înjurat pe Bergodi, că el a înjurat banca.

Adică nu l-a înjurat pe Bergodi, i-a înjurat pe toți. Că el e bărbat. N-o să scape fără 4–5 etape (n.r. - de suspendare). Suportă comparație între «ce-aia a mea» și «du-te-n aia a mă-tii»?”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Eu știu un caz, când portarul FCSB-ului (n.r. - Târnovanu) l-a înjurat pe arbitru (n.r. - George Găman, în FCSB - Farul, 1-2) și i-au dat două etape (n.r. - de suspendare). Și pe arbitru (n.r. - să-l înjure), care e altceva, nu pe un alt coechipier sau un adversar. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

În meciul dintre FCSB și Farul de pe 26 iulie 2025, din etapa 3 a Ligii 1, Târnovanu a reacționat furios după ce Mihai Popescu a primul cartonașul galben în urma unui fault la marginea careului.

Găman l-a avertizat și pe portarul campioanei, dar Târnovanu a protestat în continuare și a fost eliminat.

VIDEO. Ștefan Târnovanu, eliminat în meciul cu Farul

Gigi Becali: „Să te duci pe teren să te iei la bătaie cu jucătorii nu e în regulă”

Patronul clubului FCSB a continuat să vorbească despre incidentele din finalul meciului dintre CFR și U Cluj de sâmbătă, atunci când Cristiano Bergodi a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar.

„Contează foarte mult raportul, dar eu zic că contează și scandalul ăsta public. Noi trăim într-o lume și comentăm. Şi numai asta se comentează. Dacă ar fi fost atât de ușor, nu s-ar mai fi comentat în fiecare zi. Toată lumea spune că e foarte grav.

Bergodi are comportamentul ăsta. Eu eram patron şi am intrat în vestiar. Nu spuneam nimic, nu vorbeam cu nimeni. Doar am intrat. Şi a început să ţipe, e irascibil.

Adică nu merg astea cu «dom’le, e prima dată». Să te duci pe teren să te iei la bătaie cu jucătorii nu e în regulă. Trebuie dată o hotărâre să se învețe minte toți.

Cum să te duci tu, jucător, să înjuri tu în tușă? Dacă era, de exemplu, în timpul meciului, în minutul 50–60? Era bătaie totală?”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate.

Pentru FCSB urmează meciul cu Universitatea Craiova de joi, de la ora 20:30, din Cupa României. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj a obținut calificarea în sferturile Cupei României după egalul cu Rapid de marți, scor 1-1. Formația antrenată de Daniel Pancu a încheiat grupa pe locul secund, cu 5 puncte, lider fiind FC Argeș cu 9 puncte.

În sferturi, CFR Cluj va da peste ocupanta primului loc din grupa B, care este ocupat, pentru moment, de Universitatea Craiova.

