- Radu Mărginean, fost fotbalist la UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița, a murit marți, la 43 de ani.
- Vestea a fost anunțată de UTA Arad, club la academia căruia lucra după retragerea din activitate.
Fostul mijlocaș era unul dintre numele importante ale fotbalului arădean din generația sa. A făcut parte din echipa UTA-ei care a obținut promovarea în prima ligă în 2002 și a fost internațional de tineret al României.
Radu Mărginean, fost jucător la UTA și CFR Cluj, a murit în urma unui accident
Acesta ar fi murit în urma unui accident produs la o bază de agrement aflată la ieșirea din Arad spre Zădăreni, bază pe care Mărginean o avea în proprietate.
Fostul fotbalist a coborât într-o cameră tehnică pentru a remedia o defecțiune, a căzut pe scări și s-a lovit la cap. Echipajele medicale au încercat să-l resusciteze, dar nu au reușit, conform specialarad.ro.
UTA a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția fostului său jucător.
„În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști arădeni ai generației sale, a încetat din viață la vârsta de doar 43 de ani.
Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis clubul.
Clubul arădean a amintit și rolul pe care Mărginean l-a avut după retragere, ca antrenor în cadrul academiei.
CFR Cluj i-a transmis, la rândul său, un mesaj de adio lui Radu Mărginean.
Fostul mijlocaș a evoluat pentru echipa din Gruia și a făcut parte din lotul care a jucat în Cupa UEFA Intertoto în 2005.
„CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru pierderea fostului nostru jucător, Radu Mărginean, care s-a stins din viață prea devreme, la vârsta de doar 43 de ani.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a transmis CFR, într-un comunicat.