Analiza transferurilor Cum au fost caracterizați noii jucători ai lui Dinamo: „Atu important la fazele fixe” + „Are peste 30 de contribuții la goluri”

Cosmin Mihalescu (38 de ani), directorul sportiv al celor de la Dinamo, a analizat câteva dintre transferurile realizate de „câini” în această vară.

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În cantonamentul din Polonia s-au alăturat patru jucători noi în lotul lui Nuno Campos. Este vorba de Martin Pascual, Alaa Bellaarouch, Ștefan Opriș și Oliver Hintsa.

Cosmin Mihalescu a analizat jucătorii transferați de Dinamo în vara aceasta

Primul transfer despre care a vorbit directorul sportiv al lui Dinamo este fundașul Martin Pascual (26 de ani), venit din postura de jucător liber de contract.

„Martin este un jucător care vine din fotbalul spaniol și are un joc de picior foarte bun, în special în faza de construcție.

Este foarte puternic în jocul aerian și are experiență la nivel de seniori într-un campionat competitiv. Acest lucru îi oferă capacitatea de a-și folosi foarte bine corpul în dueluri.

Cred că va reprezenta un atu important și la fazele fixe ofensive, deoarece lovește foarte bine mingea cu capul. Jocul de picior și duelurile defensive sunt principalele sale calități”, a declarat Cosmin Mihalescu, conform dinamo1948.club.

400.000 de euro este cota de piață a lui Martin Pascual, conform Transfermarkt

Următorul jucător care a fost analizat de Mihalescu este portarul Alaa Bellaarouch (24 de ani), sosit la Dinamo sub formă de împrumut timp de un sezon.

„Sigur, în primul rând un portar trebuie să apere șuturile adversarilor și asta este ceva ce Alaa a demonstrat de-a lungul carierei lui.

A fost la cluburi foarte importante, a făcut parte din loturile lui Braga și Strasbourg și a avut concurență din partea unor portari care astăzi au cote extraordinare.

Faptul că nu a jucat atât de mult nu este neapărat un lucru negativ pentru nivelul fotbalului din România. Pe lângă intervențiile și reflexele pe care le are, jocul de picior a fost un factor foarte important în alegerea lui”, a mai spus Cosmin Mihalescu.

400.000 de euro este cota de piață a lui Alaa Bellaarouch, conform Transfermarkt

Bellaarouch a ajuns în Europa la RC Strasbourg, pentru care a disputat 15 meciuri în Ligue 1. Ulterior, marocanul s-a transferat la SC Braga, unde nu s-a impus.

Marocanul a bifat doar două apariții în sezonul trecut: una în preliminariile Europa League și una în Cupa Portugaliei, iar din această vară va evolua pentru „câini”.

Cosmin Mihalescu, despre Ștefan Opriș: „Un jucător cu un potențial foarte mare”

Fundașul dreapta Ștefan Opriș (19 ani) a semnat un contract valabil pe trei ani cu Dinamo, cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă două sezoane.

„Cred că Opriș este un jucător cu un potențial foarte mare, pe un post pe care România nu are foarte multe opțiuni nici la nivelul echipei naționale mari, nici la tineret.

Tocmai de aceea a existat și interesul atât de mare pentru el din partea mai multor cluburi”, a mai spus oficialul lui Dinamo.

200.000 de euro este cota de piață a lui Ștefan Opriș, conform Transfermarkt

Cosmin Mihalescu a încheiat și a vorbit și despre transferul atacantului Oliver Hintsa (25 de ani), care a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa antrenată de Nuno Campos.

„Oliver este un jucător foarte mobil, cu o viteză foarte bună și cu o tehnică ce îi permite să intre în combinații pe spații scurte, exact genul de situații pe care le vom întâlni foarte des în jocul nostru din campionat.

În același timp, este un jucător care are peste 30 de contribuții la gol în ultimele două sezoane și vine dintr-un campionat în care s-a luptat cu fundași de un nivel fizic cel puțin asemănător celor din România”, a spus oficialul.

A reușit să se descurce foarte bine, iar în sistemul și pe principiile de joc pe care le vom aplica în sezonul viitor cred că este un jucător care ne va ajuta foarte mult prin mobilitatea lui, prin tehnică, prin simțul porții și prin capacitatea de a finaliza în preajma careului. Toate aceste lucruri ne fac să fim încrezători că va fi un transfer reușit pentru noi. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo

În afară de acești jucători, Dinamo i-a mai transferat pe:

fundașul stânga Răzvan Radu (20 de ani)

mijlocașul central Adriano Manole (18 ani)

mijlocașul ofensiv Ianis Doană (18 ani)

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