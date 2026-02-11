„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Radu Miruță (foto: facebook)
„Suspectez corupție și indolență!" Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 13:39
  • Ministrul Apărării, Radu Miruță (40 de ani) a trimis Corpul de Control la CSA Steaua.
  • Ministrul suspectează un caz de corupție la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și vrea să afle cum e folosit bugetul uriaș al clubului.

Clubul CSA Steaua cheltuie în jur de 30 de milioane de euro anual, iar ministrul Apărării vrea să știe exact ce se întâmplă cu acești bani.

Radu Miruță, ministrul Apărării, a trimis Corpul de Control la CSA Steaua

Invitat la Digi 24, Radu Miruță a confirmat că a trimis Corpul de Control la CSA Steaua și a motivat astfel:

„Este un control în desfășurare, aștept răspunsul. Clubul acesta are un buget mai mare un pic decât suma tuturor cluburilor de fotbal din România, din Liga 1.

Nu e vorba doar despre bugetul pe fotbal, ci bugetul pe toate sporturile de la CSA, și handbal, și polo, ce mai este acolo”.

Întrebat ce suspectează, de ce a trimis controlul, Miruță a spus:

„În primul rând, mie mi-a atras atenția suma asta, în aprecierea mea, cam mare de bani raportat la ce se percepe în spațiul public că se întâmplă acolo.

În al doilea rând, există niște bunuri. Stadion, bazin de înot, care nu prea figurează cu generarea veniturilor. Că mă uit și pe venituri. Nu-i suficient doar să cer niște bani de la minister. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu banii respectivi. Suspiciunile încep să se confirme.

Am început să pun, așa, piese din puzzle pe o foaie, dar încă imaginea e în ceață, e blur. În fiecare zi mai vine câte o noutate, se mai face lumină pe pagina respectivă.

Vă promit că atunci când nu voi avea lumină pe tot, așa cum m-ați văzut deschis și transparent la astfel de lucruri…”.

„Suspectez corupție și indolență la CSA Steaua”

Cosmin Prelipceanu, moderatorul emisiunii Jurnalul de Seară, l-a întrebat direct: „Suspectați o operațiune de corupție? Sau suspectați indolență și lejeritatea celor care consumă din banul public?”.

Răspunsul ministrului Apărării a fost unul tranșant: „Cred că amândouă. Mai mult un dolce far niente din ăsta.

S-au învățat unii să stea foarte lejer, cu niște sume mari de bani, fără să-i întrebe nimeni despre ce le face pielea acolo.

Vreau să văd care este componenta asta, dacă e și corupție, dacă e o corupție generalizată, dacă e vreun grup de interese pe acolo. Aș fi rezervat până când văd toate aceste detalii”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
coruptie CSA Steaua bani publici radu miruta
