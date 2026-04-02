„Vreau Steaua în Liga 1!” VIDEO. Ministrul Apărării a prezentat soluțiile care pot asigura promovarea „militarilor”: „Politicul a pus bariere”

Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale, a insistat azi că își dorește ca Steaua să promoveze în Liga 1 și a oferit o serie de soluții pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

El a invitat la discuții entitățile private care doresc să intre într-un parteneriat cu MApN pentru a asigura promovarea clubului.

Steaua este o prezență constantă în play-off-ul din Liga 2, iar în ciuda faptului că a obținut de mai multe ori loc de promovare directă în Liga 1, lucrurile nu s-au concretizat, problemele fiind unele de natură juridică.

Radu Miruță: „Vreau Steaua în A!”

În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul MApN, Miruță a venit cu o primă soluție ca „militarii” să obțină dreptul de promovare în Liga 1.

„Vă spun foarte asumat și foarte răspicat că da, vreau ca Steaua să ajungă în Divizia A! M-am uitat care sunt piedicile. Dumneavoastră știți care sunt piedicile existente astăzi.

Una dintre ele este Legea sportului, care nu permite ca un club sportiv de drept public, așa cum este Clubul Sportiv al Armatei, să intre în Divizia A. Asta e forma actuală a legii.

Există o altă variantă: modificarea doar a legii Ministerului Apărării Naționale, astfel încât să dea posibilitatea Ministerului să înființeze o societate comercială.

Însă, pentru aceste două variante, este nevoie și de altcineva, nu doar de mine, care vreau să se întâmple lucrurile astea. Este nevoie de o voință politică la nivel de coaliție, la nivel de Parlament.

Și voi încerca, în paralel, și aceste variante. Am început să mă uit care sunt lucrurile care țin doar de mine și doar de Minister. Și aici sunt două.

O asociere în participațiune fără scop patrimonial sau o asociere a Clubului Sportiv al Armatei cu cine dorește din mediul privat.

Și, prin intermediul dumneavoastră, începând de astăzi, invit orice entitate privată care se gândește să analizeze dacă este preocupată să intre într-un parteneriat cu Ministerul Apărării, pentru a gestiona situația fotbalistică de la Clubul Sportiv al Armatei, să trimită un mesaj, iar în două-trei zile voi participa personal la discuții cu aceste entități private pentru a analiza care sunt traseele și pașii următori, de interes și pentru mediul privat.

Bucata de sport trebuie ținută la Ministerul Apărării pentru militari.

Bucata de management a unui club de fotbal care să joace la cel mai înalt nivel, din punctul meu de vedere, trebuie să se întâmple printr-un parteneriat.

Ministerul pune la dispoziție palmaresul acestui club, care a fost al Ministerului Apărării, valoarea mărcii și a siglei acestui club și bazele, iar bucata care mai rămâne trebuie să fie gestionată, în analiza mea, prin implicarea mediului privat. Și sunt foarte deschis pentru orice fel de discuții corecte pentru ambele părți”, a declarat Radu Miruță la conferința de presă.

Radu Miruță: „Ai fost primul, dar te trimitem înapoi”

Miruță a asigurat că va face tot ce îi va sta în putință ca Steaua să ajungă în cele din urmă pe prima scenă a fotbalului românesc în mandatul său.

„Nu se poate ca niște sportivi să-și dovedească performanța alergând și jucând pe terenul de joc, iar politicul, din diverse motive, după ce de două ori clubul ar fi putut să se califice direct în Divizia A, să îi pună o barieră de o asemenea natură. Ai alergat, ai fost primul, dar te trimitem înapoi și anul viitor, de la coadă, fără să ai nicio perspectivă.

La Ministerul Apărării, cât voi fi eu, voi face tot ceea ce ține de mine, prin scenariile pe care vi le-am explicat mai devreme, ca, dacă sunt buni, fotbaliștii de acolo să intre în Divizia A. Indiferent pe cine supără și indiferent care au fost motivele care, până acum, au ținut aceste lucruri blocate”, a continuat Radu Miruță.

FOTO. Stadionul Steaua

