Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”

Publicat: 23.04.2026, ora 18:25
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 18:25
  • Radu Naum s-a săturat de „războiul” Steaua - FCSB. Jurnalistul a criticat dur ceea ce numește o „poliție a exprimării” în cazul confuziei FCSB / Steaua, considerând intervențiile CNA excesive și disproporționate.
  • Radu Naum a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro.

Naum a pus sub semnul întrebării prioritățile instituției și presiunea publică din spatele sancțiunilor, atrăgând atenția asupra unor probleme mai profunde din peisajul media și din societatea românească.

Radu Naum, agasat de „Poliția CNA”

Întrebat ce părere are despre Consiliul Național al Audiovizualului, jurnalistul a spus:

„Spre rușinea mea, nu sunt foarte atent la ce face CNA-ul. Singura chestie care m-a deranjat și sper să se termine e cu toate scăpările cu FCSB / Steaua la cea mai mică chestie... Aia mi s-a părut că este atât de absurdă, de fiecare dată când spui din greșeală spui, cu poliția asta îngrozitoare pe FCSB / Steaua.

Cum să deceleze, să-și dea seama când e din greșeală și când e intenționat? Poți să spui „Am greșit”, dar să o zici de trei ori în fiecare emisiune...

Din asta îți dai seama: dacă spune una o dată la două luni de zile sau trei luni de zile, o pui deoparte prima oară când îți vine, după aceea vezi după cât timp îți vine a doua (n.r. abatere).

Mă gândesc că dacă îți vine după două, trei luni de zile, ok. Dacă îți vine după o zi sau după două ore sau după două minute, spui «Băi, iar a zis». (...).

Dacă tu într-o emisiune ca moderator, expert sau ce ești acolo, te referi de 10 ori și pronunți de 8 ori „Steaua” în loc de „FCSB”, înseamnă că ai clar o problemă sau o faci intenționat. Dacă zici de 19 ori „FCSB” și o dată „Steaua” înseamnă că ți-a scăpat.

(...) Dacă zice unul „Steaua, Steaua, Steaua, Steaua” în loc de „FCSB”, atunci e clar că trebuie să intervii. Dar dacă este o dată, ți-a scăpat o dată și nu te-ai corectat… Mai e o chestie, ca moderator trebuie să-l și corectezi pe ăla care spune!”.

Naum spune că devine enervant să tot corectezi invitații:

„Asta pare, totuși, o miză atât de mică... Suntem, mi-e teamă, de multe ori, țara mizelor foarte mici. Cine pleacă primul de la stop, dacă am rostit... Nu mai contează că vorbim limba română îngrozitor. Că nu mai avem reguli, se duc pe apa sâmbetei. (...) Dar, în schimb, dacă ai scăpat o dată „Steaua” în loc de „FCSB”, e sfârșitul lumii!”

Sunt de acord că e o presiune publică, dar tu, ca organ responsabil al statului român, cum este CNA, ai un rol. (...)

A fost o izbucnire recentă. Era șefa CNA cu Emil Grădinescu și a spus „Opriți-vă, că nu vreau să mai judec!”. În sensul că „sunt atât de multe sesizări încât nu mai facem față. Vă rog, opriți-vă, nu mai greșiți, nu mai spuneți din greșeală, pentru că primim un milion de sesizări pe o chestie atât de măruntă, încât nu avem timp să ne ocupăm de alea cu adevărat importante”.

(...) «Nu mai faceți greșeli»?! Greșelile sunt inerente. Domnia sa nu face greșeli? (...) Uite cât vorbim noi despre această absurditate, la nesfârșit! Adică suntem prizonierii unor cetățeni pe care îi înțeleg din multe puncte de vedere. Dar nu înțeleg să ne ia prizonieri pe toți în ideea lor, că au lupta asta a lor cu FCSB! Care poate să fie just, ok, în regulă, înțelegem.

Eu, de multe ori, celor care ziceau Steaua le-am spus că este FCSB. Păi, aveți ceva împotriva unei sentințe definitive a unui tribunal român? Ce țară suntem, în care o sentință definitivă nu mai are niciun fel de noimă?

Ok, cei din tribune au treaba lor. Dar oamenii oficiali care spun chestiunea asta? Cum poți face asta? Unde mai suntem noi în toată povestea? Dar nici în partea ailaltă să nu mai pot să respiri, tot timpul cu complexul, cu nebunia asta că nu cumva să spui „Steaua” lui „FCSB”. E de gâgă. Mize mici”.

