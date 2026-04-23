Angel Di Maria, 38 de ani, unul dintre numele mari ale fotbalului argentinian, nu zâmbește când își amintește de cea mai dificilă perioadă a carierei: cu Louis van Gaal, la Manchester United.

Angel Di Maria încă joacă, la 38 de ani. A făcut drumul invers față de începutul carierei.

S-a întors la Rosario Central, prima sa echipă. De acolo plecase în fotbalul european, în 2007, semnând cu Benfica. În 2025, a părăsit Benfica pentru Rosario.

Manchester United, coșmarul lui Di Maria

Între ele, numai cluburi mari: Real Madrid (2010-2014), Manchester United (2014-2015), PSG (2015-2022) și Juventus (2022-2023).

Și 16 ani la naționala Argentinei, cu 145 de selecții, 31 de goluri, 32 de assisturi și 5 mari trofee, inclusiv Cupa Mondială, în 2022.

36 de trofee a cucerit Angel Di Maria în carieră, la cluburi și naționala Argentinei

Di Maria a trăit însă un an de coșmar, la Manchester. Cumpărat cu 75 de milioane de euro de la Real Madrid, după CM 2014, a fost vândut la PSG în vara următoare, pentru 63 de milioane.

Un sezon fără performanțe, cu numai 4 goluri și 11 assisturi. Mai mult decât orice, un conflict dur cu antrenorul Louis van Gaal.

Di Maria: „Van Gaal nu a înțeles niciodată că sunt atacant”

„Totul a început bine, am marcat goluri, am pasat decisiv în mai multe meciuri. Totuși, dintr-odată, Van Gaal a vrut să mă mute pe posturi unde nu mai jucasem niciodată și unde nu mă simțeam confortabil”, a declarat el pentru Sports Illustrated.

Zâmbetele de la început au fost înlocuite rapid cu un „război” între Di Maria și Van Gaal. Foto: Imago

„Îmi zicea toate lucrurile rele pe care le făceam în timpul partidelor, dar nu și ce făceam bine.

Îmi asum mereu riscuri. El nu a văzut astfel lucrurile, nu a înțeles niciodată că sunt atacant”.

Atunci a început conflictul și m-a trecut pe bancă. Nici familia nu se simțea bine, ai mei nu erau fericiți la Manchester. Nici vremea nu a ajutat prea mult. Odată cu cearta cu Van Gaal, situația s-a înrăutățit din ce în ce mai mult. Angel Di Maria, extremă Rosario Central

Tentativa de jaf a fost motivul plecării imediate de la Manchester

În acel sezon, un moment înspăimântător. O tentativă de jaf în timp ce el, soția și copiii erau în casă.

A eșuat doar pentru că s-a declanșat alarma și hoții au fugit. Acea tentativă de jaf l-a făcut să părăsească Manchester.

Di Maria a fost mai mult în cădere la Manchester. Foto: Imago

Acum, peste un deceniu mai târziu, are o reacție neașteptată. Le mulțumește bandiților.

„Nimeni nu își dorește să se întâmple așa ceva, dar «mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți»! Atunci i-am spus agentului meu că trebuie să plec, indiferent cât ar costa”.

Cariera sa a intrat din nou în ascensiune și, după șapte ani la PSG, a cucerit titlul mondial cu Argentina, în 2022.

