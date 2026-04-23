„Dacă face figuri, scoate-l!” Gigi Becali, metodă nouă de a interveni peste antrenor: „El va face tot, dar dacă văd asta...”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre cum va decurge cu colaborarea cu viitorul antrenor, indiferent de numele acestuia.

Mirel Rădoi s-a despărțit de FCSB marți, după doar 5 etape, iar patronul campioanei caută deja un înlocuitor, însă nu ține cu orice preț ca mutarea să aibă loc rapid.

Gigi Becali, metodă nouă de a interveni peste antrenor: „El va face tot, dar, dacă văd asta, îi zic lui MM să-l scoată”

Becali este dispus din nou să-i ofere mână liberă viitorului antrenor, așa cum i-a promis și lui Mirel Rădoi, însă are de gând să intervină dacă un jucător nu se va ridica la nivelul așteptărilor.

„Oricine ar veni de acum încolo, el face tot! Cobor în iarbă, mai miros puțin iarba, dar... Am stat liniștit și sunt liniștit. Dar dacă văd că un jucător nu mai poate să joace îi zic lui MM: «Dacă face figuri, scoate-l de pe listă!».

Să nu mai poată să-l bage. Sunt mulți antrenor care corespund cerințelor mele”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Finanțatorul s-a confruntat deja cu refuzul lui Elias Charalambous pentru revenirea pe bancă, însă transmitea, miercuri, că are o listă lungă de opțiuni.

„A refuzat. A zis MM că nu vine și gata, ce să fac? Stau acum... Ce să facem? Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare, răbdare.

Răbdare până când o să-i bat iar pe toți, cum i-am bătut până acum. O să-i bat încontinuu și iar mă calific. Recunosc că sunt în groapă, dar când voi ieși din groapă...

Nu știu cine e noul antrenor, MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. 20! Și români, și străini. Sunt vreo doi-trei la care ne gândim. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare.

Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a mai spus Becali.

FOTO. Farul - FCSB 2-3 , ultimul meci cu Mirel Rădoi pe bancă

Ultimele patru partide pe care FCSB le mai are de jucat în acest sezon:

FCSB - Petrolul, 24 aprilie, 20:30

Csikszereda - FCSB, 1 mai, 20:30

FCSB - Unirea Slobozia, în jurul datei de 9 mai

Hermannstadt - FCSB, în jurul datei de 16 mai

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

VIDEO: cele mai noi imagini din sport