„Dacă face figuri, scoate-l!” Gigi Becali, metodă nouă de a interveni peste antrenor: „El va face tot, dar dacă văd asta...”

alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 18:09
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 18:09
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre cum va decurge cu colaborarea cu viitorul antrenor, indiferent de numele acestuia.

Mirel Rădoi s-a despărțit de FCSB marți, după doar 5 etape, iar patronul campioanei caută deja un înlocuitor, însă nu ține cu orice preț ca mutarea să aibă loc rapid.

Gigi Becali, metodă nouă de a interveni peste antrenor: „El va face tot, dar, dacă văd asta, îi zic lui MM să-l scoată”

Becali este dispus din nou să-i ofere mână liberă viitorului antrenor, așa cum i-a promis și lui Mirel Rădoi, însă are de gând să intervină dacă un jucător nu se va ridica la nivelul așteptărilor.

„Oricine ar veni de acum încolo, el face tot! Cobor în iarbă, mai miros puțin iarba, dar... Am stat liniștit și sunt liniștit. Dar dacă văd că un jucător nu mai poate să joace îi zic lui MM: «Dacă face figuri, scoate-l de pe listă!».

Să nu mai poată să-l bage. Sunt mulți antrenor care corespund cerințelor mele”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Finanțatorul s-a confruntat deja cu refuzul lui Elias Charalambous pentru revenirea pe bancă, însă transmitea, miercuri, că are o listă lungă de opțiuni.

„A refuzat. A zis MM că nu vine și gata, ce să fac? Stau acum... Ce să facem? Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare, răbdare.

Răbdare până când o să-i bat iar pe toți, cum i-am bătut până acum. O să-i bat încontinuu și iar mă calific. Recunosc că sunt în groapă, dar când voi ieși din groapă...

Nu știu cine e noul antrenor, MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. 20! Și români, și străini. Sunt vreo doi-trei la care ne gândim. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare.

Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a mai spus Becali.

Ultimele patru partide pe care FCSB le mai are de jucat în acest sezon:

  • FCSB - Petrolul, 24 aprilie, 20:30
  • Csikszereda - FCSB, 1 mai, 20:30
  • FCSB - Unirea Slobozia, în jurul datei de 9 mai
  • Hermannstadt - FCSB, în jurul datei de 16 mai

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB533
8UTA Arad531
9FC Botoșani530
10Oțelul Galați527
11Csikszereda526
12Petrolul523
13Farul523
14Hermannstadt519
15Unirea Slobozia519
16Metaloglobus510

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Dar de „Fata Morgana" ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana" ce ziceți?

Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

