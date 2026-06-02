Împart banii pentru Lukic  De ce U Cluj și U Craiova  vor primi sume egale pentru participarea atacantului bosniac la Mondial

Universitatea Cluj și U Craiova vor împărți în mod egal banii pe care FIFA îi va oferi ca urmare a prezenței lui Jovo Lukic (27 de ani) la Campionatul Mondial din această vară.

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Golgheter al Ligii 1 în sezonul recent încheiat, Jovo Lukic va participa la Mondialul american alături de selecționata Bosniei.

U Cluj și U Craiova împart banii pentru prezența lui Lukic la Mondial

FIFA va recompensa fiecare echipă care trimite jucători la Campionatul Mondial care începe pe 11 iunie, suma fiind de aproximativ 7.000 de euro pentru fiecare zi petrecută de un fotbalist în cantonamentul naționalei.

Forul care conduce fotbalul mondial va plăti și zilele de cantonament de dinaintea turneului final.

Astfel, pentru prezența lui Jovo Lukic se va acorda o sumă importantă, care va fi împărțită în mod egal de U Cluj și U Craiova, ultimele două cluburi la care a jucat atacantul bosniac.

Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, a explicat care este motivul pentru care banii se vor împărți.

„Și noi, și Craiova vom primi bani pentru că se iau în considerare cele două sezoane pe care le-a jucat înaintea Cupei Mondiale.

Undeva între 7 și 8 mii de dolari pe zi, în funcție și de cât va sta Bosnia la turneu. Se ia în considerare și perioada premergătoare turneului”, a spus Constantea, potrivit digisport.ro.

20 de goluri a marcat Jovo Lukic în acest sezon pentru U Cluj, în toate competițiile

Naționala Bosniei va juca în Grupa B a Campionatului Mondial din 2026 și le va întâlni pe Canada, Elveția și Qatar

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