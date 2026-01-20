„Doar cu voință politică” De ce nu se descoperă mai multe cazuri de dopaj în sport
Radu Naum
Special

„Doar cu voință politică” De ce nu se descoperă mai multe cazuri de dopaj în sport

Publicat: 20.01.2026, ora 22:24
Actualizat: 20.01.2026, ora 22:24
  • Radu Naum a vorbit la TOP LEVEL, podcastul GOLAZO.ro, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea, despre una dintre marile probleme din sport: dopajul
  • Jurnalistul e de părere că lupta e pierdută. Argumentele, în rândurile de mai jos.
„Doar cu voință politică”. De ce nu se descoperă mai multe cazuri de dopaj în sport

Cum ți se pare viitorul sportului în contextul în care vom avea în curând și Enhanced Games. Adică jocurile dopajului. Unde cetățeni „pompați” vor veni să vadă cine a băgat mai bine.

Să vedem cine se uită la ei, unu. Doi, să vedem cât va dura chestiunea asta, că așa trăsnăi apar tot timpul în lume. Și să vedem care vor fi consecințele. Să se ducă să o facă. Într-un fel e mai bine. „Duceți-vă toți cei care vreți să vă băgați și de partea cealaltă”…

Problema cu dopajul e alta, nu asta. Problema cu dopajul, după mine, e precum cu DNA-ul la noi. A fost o perioadă în care a mers bine, după care…

Adică crezi că în momentul de față lupta e pierdută, măcar în prezent.

Lupta e pierdută grav. Asta e părerea mea.

Din cauză că regulile nu sunt suficient de bine făcute?

Marea poveste de dopaj care a venit din ciclism, evident, a fost pentru că a existat voință politică să fie descoperite lucrurile astea.

Toată lumea știa ce se întâmpla în ciclism, inclusiv la nivelul guvernamental. Până când a venit o ministră dintr-un guvern socialist care, dacă nu mă înșel, era din Partidul Comunist Francez și a devenit ministrul tineretului și sportului și a zis „Am primit o informație, ce-i cu asta?”. „A, păi așa se întâmplă”.

Pac, imediat, telefon, pac, poliție, „vedeți aia, vedeți aia” și în momentul ăla s-a dărâmat tot. Dar știau toți.

Totuși e nevoie de voință politică.

Absolut. (...) Nu mai există voință politică (...).

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share