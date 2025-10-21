U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Ioan Ovidiu Sabău. Foto: Sportpictures
Superliga

U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 15:20
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 15:22
  • Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a reacționat după declarațiile făcute de fostul antrenor Ioan Ovidiu Sabău.

Tehnicianul a susținut că a fost forțat să conducă antrenamentul de luni, deși își anunțase deja demisia. Această întâmplare l-a făcut să se simtă nerespectat.

U Cluj, replică pentru Sabău: „Sunt surprins. Am lăsat de la noi”

Președintele Universității Cluj a precizat că demisia oficială nu fusese încă depusă și exista doar un act de reziliere trimis de avocat, motiv pentru care Sabău a trebuit să conducă antrenamentul.

„Am văzut și eu declarațiile domnului Sabău. Sunt surprins. Lucrurile au fost foarte clare sâmbătă, când ne-am întâlnit după meci. Domnia sa și-a dorit să încheiem contractul, am fost 5 persoane din cadrul clubului în ședință.

S-a stabilit clar să își înainteze demisia dacă aceasta este dorința sa, chiar dacă noi ne doream să continuăm. Urma ulterior să parafăm toate documentele contractuale.

Până luni la ora 13 nu am primit nicio hârtie, nicio demisie. A venit doar ceva din partea avocatului domniei sale, un act de reziliere de comun acord și erau mai multe puncte care nu s-au discutat la întâlnire.

În rest, am convenit pe acele documente, am lăsat de la noi, ca să nu mai fie nevoie de acea hârtie de demisie”, a declarat Constantea, conform digisport.ro.

Radu Constantea Radu Constantea
Radu Constantea

Sabău și-a anunțat demisia după eșecul din ultima etapă, 0-2 cu Botoșani, iar conducerea a acceptat solicitarea acestuia, după ce în urmă cu două săptămâni, după un alt eșec, 1-2 cu Csikszereda, oficialii l-au convins să rămână.

95 de meciuri
a stat tehnicianul pe banca Universității Cluj în ultimul său mandat, în care a înregistrat 37 de victorii, 29 de remize și 29 de înfrângeri

Radu Constantea: „Nu a fost vreun antrenor care să beneficieze de un comportament mai frumos decât Sabău”

Președintele clujenilor a oferit propria sa versiune asupra situației și a subliniat sprijinul oferit de club pentru Sabău.

„Aș vrea să-i transmit un singur lucru domnului Sabău. Nu cred că în ultimii 10 ani în fotbalul românesc a fost vreun antrenor care să fie sprijinit și să beneficieze de un comportament mai frumos.

Din partea noastră a avut tot sprijinul posibil, orice cerință, salarii la zi. A avut decizie finală în privința fiecărui jucător venit și tot respectul din partea mea.

De aceea sunt surprins de declarația pe care a dat-o, dar sper că a existat un moment confuz. Repet, cred că a beneficiat de cel mai frumos comportament din partea unui președinte în toată cariera dânsului de antrenor”, a mai spus Constantea.

Un lucru important este și acela că a existat o clauză contractuală în oglindă între cele două părți. Am pus-o în ideea în care nu am dorit să simtă vreun moment că poate fi demis. O sumă importantă, dar am renunțat la ea. Radu Constantea

