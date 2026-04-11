FCSB a învins-o pe Oțelul, scor 4-0, în etapa #4 din play-out-ul Ligii 1.

Meciul venea într-un moment delicat pentru formația lui Mirel Rădoi, care a fost învinsă în etapa precedentă de FC Botoșani, scor 2-3.

Roș-albaștrii au controlat începutul partidei și au presat în jumătatea adversă încă din primele minute.

Prima fază importantă a venit în minutul 9, când Florin Tănase a pătruns în careu și i-a pasat lui Darius Olaru, faultat de Joao Lameira.

Arbitrul asistent a ridicat însă fanionul pentru ofsaid, iar faza a fost analizată ulterior în camera VAR. După verificare, FCSB a primit lovitură de la 11 metri, iar în minutul 13 Florin Tănase a transformat penalty-ul pentru 1-0.

Echipa lui Mirel Rădoi a continuat să atace, iar n minutul 20 a făcut 2-0. Dawa a recuperat mingea în apropierea careului advers, l-a lansat pe Mihai Popescu, iar fundașul a finalizat excelent, după un dribling de atacant.

Doar două minute mai târziu, FCSB a mai lovit o dată: Miculescu a depășit frumos un adversar, a ajuns în marginea careului și a centrat pentru Darius Olaru, care a finalizat din voleu. Mingea, deviată de Ne Lopes, l-a păcălit pe portar și a intrat în poartă.

VIDEO: Golul marcat de Alexandru Stoian cu Oțelul

În minutul 45, Alexandru Stoian a primit mingea în interiorul careului și a finalizat imediat, cu un șut care a trecut printre fundașii Oțelului și s-a dus, cu efect, în poartă. După gol, Stoian a mers să-l îmbrățișeze pe antrenorul Mirel Rădoi.

La pauză, scorul era 4-0 pentru FCSB. Elevii lui Mirel Rădoi au redus ritmul în repriza secundă, iar Oțelul, deși a încercat să înscrie, nu a reușit să schimbe tabela.

Au marcat: Florin Tănase (min. 13), Mihai Popescu (min. 20), Darius Olaru (min. 22), Alexandru Stoian (min. 45)

Min. 90 - Final de meci!

Min. 81 - Dan-Cristian Neicu intră în locul lui Ștefan Bană

Min. 80 - Ofri Arad primește un cartonaș galben

Min. 78 - Ofri Arad și Thiam îi înlocuiesc pe Darius Olaru și pe David Miculescu

Min. 70 - Toma este introdus în locul lui Stoian

Min. 67 - David Miculescu primește un cartonaș galben

Min. 65- Debeljuh este introdus în locul lui Patrick Fernandes

Min. 65 - Oțelul își trece în cont cea mai mare ocazie de până acum. Zivulic șutează de la distanță, iar mingea lovește bara transversală.

Min. 64 - Radunovic și Baba Alhassan intră pe teren în locul lui Joao Paulo și Vlad Chiricheș.

Min. 59 - Alexandru Stoian primește o pasă foarte bună, avansează până în careu și șutează, dar Dur-Bozoancă respinge mingea în bara laterală. Arbitrul asistent ridică fanionul pentru ofsaid

Min. 57 - Darius Olaru este avertizat cu cartonaș galben.

Min. 46 - Meciul se reia. Trei schimbări la Oțelul: Conrado, Ne Lopes și Andrezinho sunt înlocuiți de Luan, Paul Iacob și Bruno Paz

Min. 45+3 - Pauză pe Arena Națională

4.039 de spectatori asistă la această partidă

Min. 45 - Gol (4-0) Alexandru Stoian primește mingea în interiorul careului și finalizează imediat, cu un șut care trece printre fundașii Oțelului și se duce, cu efect, în poartă. După gol, Stoian merge să îl îmbrățișeze pe tehnicianul Mirel Rădoi.

Min. 43 - Ne Lopes vede un cartonaș galben

Min. 40 - Andrezinho primește un cartonaș galben

Min. 37 - David Miculescu șutează din afara careului, dar mingea este deviată și lovește bara transversală

Min. 22 - Gol (3-0) Miculescu depășește frumos un adversar, ajunge în marginea careului și centrează pentru Darius Olaru. Căpitanul FCSB-ului finalizează din voleu, iar mingea, deviată de Ne Lopes, îl păcălește pe portar și intră în poartă

Min. 20 - Gol (2-0) Dawa recuperează mingea în apropierea careului advers, îl lansează pe Mihai Popescu, iar fundașul finalizează excelent, după un dribling de atacant.

Min. 13 - Gol (1-0) Florin Tănase înscrie din penalty!

Min. 13 - FCSB obține un penalty! Tănase va executa.

Min. 10 - Faza este analizată în camera VAR, pentru a se stabili dacă poziția de ofsaid a existat. Dacă se constată că nu a fost ofsaid, FCSB poate primi lovitură de la 11 metri.

Min. 9 - FCSB construiește o fază periculoasă: Florin Tănase pătrunde în careu, îi pasează lui Darius Olaru, iar acesta este faultat de Joao Lameira. Totuși, arbitrul asistent ridică fanionul pentru ofsaid

Min. 8 - FCSB controlează începutul meciului și presează în jumătatea adversă, dar fără să-i creeze, deocamdată, probleme lui Dur-Bozoancă.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Înaintea startului partidei a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României, decedat pe 7 aprilie la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie.

FCSB - Oțelul, echipele de start

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti

: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti Rezerve : M. Popa, Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam

: M. Popa, Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Conrado - Fernandes

: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Conrado - Fernandes Rezerve : I. Popescu, Ursu, Rus, Iacob, Chira, Bordun, E. Neicu, Bruno Paz, Pedro Nuno, C. Neicu, Debeljuh, Luan Campos

: I. Popescu, Ursu, Rus, Iacob, Chira, Bordun, E. Neicu, Bruno Paz, Pedro Nuno, C. Neicu, Debeljuh, Luan Campos Antrenor : Stjepan Tomas

: Stjepan Tomas Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

Arena Naţională (Bucureşti) Arbitru: Mihuleac Gabriel, A1: Vornicu Adrian, A2: Bîrdeş Romică, VAR: Mladinovici Horia, AVAR: Orbuleţ Mircea

Ștefan Târnovanu revine ca titular, după ce portarul Matei Popa, 18 ani, fusese folosit ca jucător U21 în meciurile anterioare, la intervenția patronului Gigi Becali. Azi, fotbalistul care respectă regula e atacantul Alexandru Stoian, 18 ani.

Târnovanu nu mai fusese titular la roș-albaștri de pe 25 ianuarie, 1-4 cu CFR Cluj.

Mihai Popescu e titular în centrul apărării, revenit în play-out după accidentarea gravă de anul trecut, iar la mijloc apare Vlad Chiricheș, și el apt de joc din nou, după problemele din prima etapă a play-out-ului.

Ofri Arad a prins lotul, după ce a absentat în ultimele 3 meciuri, și e rezervă azi. Fotbalistul israelian suferise o entorsă chiar la primul antrenament sub comanda lui Rădoi.

Cum a arătat FCSB la Botoșani, etapa trecută:

FCSB : M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti

: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti Rezerve: Târnovanu, Zima, Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

Cum arată FCSB azi, cu Oțelul:

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti

Rezerve: M. Popa, Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam

Știrea inițială

În actuala ediție a play-out-ului, FCSB a mai înregistrat un egal cu Metaloglobus (0-0) și o victorie cu UTA Arad (1-0).

De cealaltă parte, gălățenii vin după un succes cu Hermannstadt (2-0), precedat însă de două eșecuri consecutive, 1-2 cu Unirea Slobozia și 2-3 cu Csikszereda.

Mirel Rădoi, înainte de meciul cu Oțelul: „Ne așteaptă meciuri grele, indiferent de competiție și adversar”

Roș-albaștrii au câștigat cinci dintre ultimele 10 meciuri directe din campionat, în timp ce gălățenii s-au impus de trei ori, de fiecare dată în deplasare.

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cum au fost cele de până acum și cum vor fi și cele de acum încolo. Indiferent de competiție și de numele adversarului, se pare că în acest sezon ne așteaptă meciuri grele, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare.

Este o echipă mult mai dinamică decât Botoșani. Poate valoarea individuală a jucătorilor este puțin mai scăzută, dar au o dinamică mult mai bună pe faza de atac, pe faza de apărare își asumă foarte multe dueluri în toate zonele de teren, unu contra unu.

Și aici ar putea să fie o zonă pe care am putea să o exploatăm, să câștigăm mult mai multe dueluri în ofensivă. Nu va fi o partidă deloc ușoară”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.

Din păcate pentru noi, a fost dureroasă (n.r. - ultima partidă). Din datele pe care le-am avut după partidă am reușit să observăm că, din toate șuturile pe care le aveau cei de la Botoșani, 9 au venit de la mingile noastre. Mirel Rădoi

Ultima victorie a moldovenilor în fața celor de la FCSB, în campionat, a fost înregistrată pe 26 iulie 2024, scor 2-0, chiar pe terenul roș-albaștrilor.

Stjepan Tomas: „Dacă intrăm cu mentalitatea corectă și jucăm cu încredere, putem obține un rezultat pozitiv”

Gălățenii au câștigat patru dintre cele 16 meciuri jucate în deplasare și au mai obținut alte patru remize. În plus, în nouă dintre aceste partide, Oțelul nu a reușit să marcheze.

„A fost o victorie foarte importantă cu Hermannstadt, pe teren propriu, prin care am întrerupt această serie negativă, iar acum am căpătat încredere pentru meciurile următoare, dar am câștigat doar un singur meci.

Mai avem multe partide de jucat, însă facem progrese, ne îmbunătățim, iar eu văd că această echipă are o capacitate mare și poate progresa și mai mult, pentru că, până acum, echipa nu este încă la 100% din ceea ce îmi doresc eu să văd.

Totuși, felul în care mergem acum este bun, sunt mulțumit și fericit cu echipa, însă ne așteaptă și un meci tare și dificil cu FCSB.

Desigur, ei vin după un meci pierdut cu Botoșani și acum va fi un joc diferit, dar vom juca pe un stadion bun, pe un teren bun, și putem merge acolo cu încredere, să facem un meci mare și să obținem un rezultat pozitiv, să luăm puncte de acolo.

Pe acest stadion este important să intri în meci cu mentalitatea potrivită. Dacă intrăm cu mentalitatea corectă și jucăm cu încredere când avem mingea, atunci putem face lucruri bune și putem obține un rezultat pozitiv”, a declarat antrenorul celor de la Oțelul.

