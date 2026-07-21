Acuzat de sexism  FOTO. Rafael Leao, postare controversată după încheierea CM 2026 » Cum a încercat să se apere

Rafael Leao (27 de ani), jucătorul lui AC Milan și al naționalei Portugaliei, este acuzat de sexism după o postare de pe rețelele de socializare, odată cu încheierea CM 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Drumul Portugaliei la Campionatul Mondial s-a oprit în optimi, atunci când a fost învinsă de Spania, scor 0-1, cea care a și câștigat marele trofeu.

Rafael Leao, acuzat de sexism după o postare pe Instagram

Odată cu încheierea turneului final găzduit de SUA, Mexic și Canada, Rafael Leao a stârnit o adevărată controversă pe Instagram, după o postare de pe contul său secundar.

Portughezul a fost dur criticat de fani, care l-au acuzat de sexism. Imaginile cu mesajul transmis de Leao s-au viralizat pe internet, care a scris:

„Fetelor, Cupa Mondială s-a încheiat. Acum puteți înceta să vă prefaceți că înțelegeți fotbalul”, ar fi fost postarea fotbalistului de la AC Milan.

🚨Rafael Leao en Story Instagram 🇵🇹 :



« Les filles, la Coupe du monde est terminée. Vous pouvez arrêter de faire semblant de comprendre le football maintenant. » 😬 pic.twitter.com/GJOid4Iikn — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 20, 2026

Ulterior, Rafa Leao a șters acea postare și, în apărarea sa, a lăsat de înțeles că mesajul a fost unul ironic. La scurt timp după ce valul de critici a luat amploare pe Instagram, portughezul a scris:

„Nu mai luați în serios acest cont de Instagram, oameni buni”, a notat Leao, tot pe contul secundar.

Mesajul lui Rafael Leao. Foto: captură Instagram/@imjus.tbeingme

La Campionatul Mondial 2026, Rafael Leao a jucat în toate cele 5 meciuri disputate de Portugalia.

1-1 cu RD Congo (19 minute jucate)

5-0 cu Uzbekistan (7 minute jucate, un gol marcat)

0-0 cu Columbia (20 de minute jucate)

2-1 cu Croația (integralist, o pasă de gol)

0-1 cu Spania (19 minute jucate)

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Rafael Leao, conform Transfermarkt

Leao, aproape de despărțirea de AC Milan

În ultima perioadă, s-a vorbit tot mai des despre plecarea lui Rafael Leao de la AC Milan. Portughezul ar fi hotărât să părăsească echipa antrenată de Ruben Amorim, conform sundayguardianlive.com.

Următoarea destinație pentru Leao ar putea fi Manchester United. Și Aston Villa ar dori să-l transfere pe fotbalistul lusitan.

60 de milioane de euro și-ar dori să obțină AC Milan în schimbul lui Rafael Leao

Rafa Leao evoluează la AC Milan din vara anului 2019, atunci când a fost transferat de la Lille. În cei 7 ani petrecuți în Serie A, portughezul a jucat 291 de meciuri, a marcat 80 de goluri și a oferit 65 de pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport