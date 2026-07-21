Veste imensă pentru CFR Cluj Ioan Varga a plătit datoria de 1,4 milioane de euro: „Este adevărat” » Ardelenii au efectuat deja un nou transfer

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că a achitat toate datoriile clubului, iar echipa a scăpat astfel de interdicția la transferuri.

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CFR Cluj se afla într-o situație critică, având de plătit o datorie de 1,4 milioane de euro până astăzi, 21 iulie. Deși au primit licența UEFA pentru acest sezon, ardelenii au fost amendați cu 200.000 de euro din cauza restanțelor financiare.

CFR Cluj și-a achitat datoriile! Ioan Varga: „Este adevărat”

Inițial, CFR trebuia să achite datoriile până pe 15 iulie, dar Ioan Varga a anunțat ulterior că UEFA a fost de acord cu prelungirea termenului până marți, 21 iulie.

Clubul fusese penalizat după ce mai mulți foști sau actuali jucători au depus plângeri la FIFA pentru neplata salariilor. Forul a acceptat 10 memorii și a dispus măsura interdicției privind transferurile pentru CFR Cluj.

Acum, Ioan Varga a anunțat că a achitat toate datoriile clubului.

„ Este adevărat. S-a plătit tot și a fost ridicată interdicția la transferuri. Vom rezolva toate problemele ”, a spus patronul celor de la CFR, conform prosport.ro.

FIFA ar fi informat luni seară Federația Română de Fotbal că interdicția de transferuri a celor de la CFR Cluj a fost ridicată.

Noii jucători transferați de CFR nu au putut juca cu Oțelul

În prima etapă a noului sezon din Liga 1, echipa antrenată de Antonio Folha a fost învinsă de Oțelul cu scorul de 2-1.

În meciul de la Galați, CFR Cluj nu a putut să utilizeze jucătorii transferați în această vară din cauza interdicției la transferuri.

Astfel, mijlocașul Damjan Djokovic a fost nevoit să joace pe postul de fundaș central.

Toată lumea cred că a auzit ceva despre situația din club. Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu, dar vă dați seamă că, dacă am ajuns să joc eu fundaș central… Să spunem că sperăm că se mai schimbă ceva. Damjan Djokovic, jucător CFR Cluj, după meciul cu Oțelul

Imediat după ce a scăpat de problemele cu care se confrunta, clubul din Gruia a anunțat transferul lui Bruno Costa, un mijlocaș care a bifat 47 de apariții la Porto.

În această vară, echipa antrenată de Antonio Folha i-a mai transferat pe Marian Huja, Yuval Sade, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic, Francisco Barrios și Stefan Drazic.

Pentru CFR Cluj urmează meciul tur cu Alashkert de joi, 23 iulie, de ora 18:00, din cadrul turului 2 preliminar din Conference League. Returul va avea loc în Gruia, pe 30 iulie.

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