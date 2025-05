„Umor britanic” Rafael Nadal a scos telefonul și a citit mesajul primit de la Andy Murray: „E destul de bun”

Rafael Nadal (38 de ani) a fost omagiat la Roland Garros, iar cei mai mari rivali i-au fost alături la Paris.

Printre cei prezenți s-a numărat și Andy Murray (38 de ani), iar spaniolul a dezvăluit ce mesaj i-a trimis britanicul după Arsenal - Real Madrid 3-0.

„Perfectă, exact așa cum am visat că va fi”, a spus Nadal despre ceremonia care a avut loc pe Philippe Chatrier, cel mai important teren al complexului de la Roland Garros.

Rafael Nadal, tachinat de Andy Murray: „Voiam să mă asigur că ești bine”

La finalul evenimentului emoționant, Rafa a apărut în fața jurnaliștilor și a oferit un moment amuzant.

Mare fan al echipei Real Madrid, „Matadorul” a scos telefonul din buzunar și a citit mesajul pe care i l-a trimis Murray pe 8 aprilie, după ce trupa lui Ancelotti a fost învinsă de Arsenal, scor 0-3, în turul „sferturilor” din Liga Campionilor.

„Îl voi citi, pentru că este destul de bun (n.r. - râde).

Cu Andy nu am avut niciun contact pentru o perioadă. În ziua în care Arsenal a învins Real Madrid, imediat după meci, în secunda doi mi-a trimis un mesaj în care spunea «Hei Rafa, nu am mai vorbit cu tine de ceva timp. Am vrut doar să mă asigur că ești bine» .

Deci, sincer, mi-a luat cam cinci secunde să-mi dau seama ce citeam. La început am spus: «E un tip atât de drăguț. Mă întreabă ce mai fac, despre familia mea». După cinci secunde, am realizat: «Umor britanic»”, a povestit Rafa, citat de Mundo Deportivo.

Nadal i-a întors gluma fostului său rival, care le susține pe Arsenal, Barcelona și Hibernian (Scoția): „Apropo, nu ți-am răspuns când Inter a bătut-o pe Arsenal. De fapt, PSG, îmi pare rău (n.r. - în semifinale, 1-3 la general)”.

17-7 este scorul meciurilor directe dintre Rafael Nadal și Andy Murray. Au disputat patru finale (1-3), însă niciuna nu a fost de Grand Slam. De obicei se întâlneau în sferturi sau semifinale.

Rafael Nadal, emoționat de gestul organizatorilor de la Roland Garros

Cu 14 titluri cucerite la singurul turneu de Grand Slam disputat pe zgură, Rafa a primit un cadou deosebit din partea organizatorilor: o placă cu amprenta piciorului său, întipărită direct pe suprafața de joc de pe Philippe Chatrier.

„Nu-mi place să fiu în centrul atenției, am suferit un pic din cauza asta, dar mi-a plăcut foarte mult.

Am crezut că va fi doar pentru acest an (n.r. - placa), dar este o onoare imensă să am asta pe cel mai important teren din cariera mea.

Să am o bucățică din mine pentru totdeauna pe Philippe Chatrier... mă emoționez doar gândindu-mă la asta” , a mai spus Nadal.

Citește și