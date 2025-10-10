Ura meciurile cu Rafa Un fost câștigător de Grand Slam, despre efectul Nadal: „Doar îl prezenta și simțeam că pierd”

Dominic Thiem (32 de ani) a explicat de ce a urât meciurile împotriva lui Rafael Nadal (39 de ani).

Jucătorul de tenis iberic s-a retras la sfârșitul anului trecut, după ce a câștigat nu mai puțin de 22 de titluri de Grand Slam.

Dominic Thiem a vorbit despre trăirile pe care le avea în confruntările cu Nadal. Austriacul a fost învins de două ori de Rafa în finală la Roland Garros, acolo unde ibericul a câștigat 14 titluri.

Dominic Thiem ura meciurile cu Nadal: „Doar îl prezenta și simțeam că pierd”

Thiem mărturisește că se simțea copleșit dinainte să înceapă partida.

„Dacă ești adversarul lui Rafa în finala de la Paris, nu-ți face viața ușoară. Când crainicul începe să-i enumere titlurile: 2005, 2006, 2007… publicul înnebunește.

Tu stai acolo și asculți, deja simți că ai pierdut meciul. E una dintre cele mai proaste experiențe din cariera mea. Dacă te domina, nu mai exista cale de întoarcere ”, a spus Dominic Thiem, potrivit as.com.

Austriacul dezvăluie că, în 2019, la a doua întâlnire în finala de la Paris, chiar a crezut că îl poate doborî pe Nadal:

„În 2018, știam că nu sunt la 100% din punct de vedere fizic. El deja avea 10 titluri. În ziua aia am înțeles că pur și simplu nu era vremea să câștig un titlu de Grand Slam.

Anul următor, credeam că e 50-50. Eram convins că pot câștiga. Am jucat foarte bine, dar el a ridicat nivelul meciului la un nivel impresionant. Era incredibil!”.

După o nouă finală pierdută, în 2020, la Australian Open, cu Djokovic, Thiem a reușit să câștige în acel an primul și singurul titlu de Grand Slam, după o revenire de poveste cu Alexander Zverev, la US Open, scor 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6).

22 de turnee de Grand Slam a cucerit Rafael Nadal

