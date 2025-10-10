„Cel mai greu moment din cariera mea” Un arbitru celebru din Premier League lansează  acuzații la adresa lui Jose Mourinho +5 foto
Anthony Taylor/ Foto: IMAGO
Campionate

„Cel mai greu moment din cariera mea” Un arbitru celebru din Premier League lansează acuzații la adresa lui Jose Mourinho

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 14:54
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 16:34
  • Anthony Taylor (46 de ani) a dezvăluit că familia sa nu a mai venit la niciun meci arbitrat de el de mai bine de doi ani, din cauza abuzurilor verbale suferite.
  • Arbitrul englez l-a învinovățit pentru acest lucru pe Jose Mourinho (62 de ani).

Anthony Taylor a rememorat momente grele prin care a trecut imediat după ce a condus la centru finala Europa League, Sevilla - Roma (1-1, 4-1 d.pen), din sezonul 2022 - 2023.

Vrea România la Mondial  Vadim Rață, jucătorul Moldovei, după amicalul pierdut cu „tricolorii”: „Am fost la EURO în tribună,  îi susțin”
Citește și
Vrea România la Mondial Vadim Rață, jucătorul Moldovei, după amicalul pierdut cu „tricolorii”: „Am fost la EURO în tribună, îi susțin”
Citește mai mult
Vrea România la Mondial  Vadim Rață, jucătorul Moldovei, după amicalul pierdut cu „tricolorii”: „Am fost la EURO în tribună,  îi susțin”

Atunci, formația din Serie A era antrenată de Jose Mourinho. Potrivit arbitrului englez acela a fost cel mai mai grav moment din cariera sa.

Anthony Taylor, acuzații la adresa lui Jose Mourinho: „Cel mai greu moment din cariera mea”

Deciziile luate de Taylor pe durata partidei au fost aspru contestate. Mai mult, Mourinho l-a numit pe Taylor drept „cel mai prost arbitru”.

„Centralul” în vârstă de 47 de ani a recunoscut că acea afirmație are repercusiuni și în ziua de azi.

„A fost cu siguranță cel mai greu moment pe care l-am trăit în cariera mea în ceea ce privește abuzurile.

Întotdeauna există multă atenție în aceste meciuri importante, dar chiar și acolo, unde nu au existat greșeli clare...

Vorbim despre toate acestea doar pentru că una dintre echipe a pierdut meciul și cineva trebuie să fie învinovățit. Pentru mine, acest lucru este foarte dezamăgitor, frustrant și enervant.

Mă face să mă întreb, în primul rând, dacă a fost o greșeală să călătoresc împreună cu familia mea. De atunci, ei nu au mai venit la niciunul dintre meciurile mele”, a declarat Antony Taylor într-un interviu pentru BBC Sport, citat de record.pt.

Anthony Taylor și Jose Mourinho, în finala Europa League din anul 2023/ Foto: IMAGO Anthony Taylor și Jose Mourinho, în finala Europa League din anul 2023/ Foto: IMAGO
Anthony Taylor și Jose Mourinho, în finala Europa League din anul 2023/ Foto: IMAGO

Anthony Taylor, probleme pe aeroport

A doua zi după finala ce a avut loc la Budapesta, pe stadionul „Puskas Arena”, Taylor a fost prins la mijloc de fanii italieni și împins dintr-o parte în alta de aceștia.

Anthony Taylor, abuzat pe aeroport în anul 2023 Foto captura ecran X @momo50SSL (4).jpg
Anthony Taylor, abuzat pe aeroport în anul 2023 Foto captura ecran X @momo50SSL (4).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Anthony Taylor, abuzat pe aeroport în anul 2023 Foto captura ecran X @momo50SSL (2).jpg Anthony Taylor, abuzat pe aeroport în anul 2023 Foto captura ecran X @momo50SSL (3).jpg Anthony Taylor, abuzat pe aeroport în anul 2023 Foto captura ecran X @momo50SSL (4).jpg Anthony Taylor, abuzat pe aeroport în anul 2023 Foto captura ecran X @momo50SSL (5).jpg Anthony Taylor, abuzat pe aeroport în anul 2023 Foto captura ecran X @momo50SSL (1).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă declarațiile lui Jose Mourinho au avut vreun efect asupra sa, „centralul” a replicat: „Ca să fim sinceri, cred că este clar...”

De precizat că „The Special One” a primit o suspendare de patru meciuri, în competițiile UEFA, după declarațiile la adresa lui Taylor.

În parcarea arenei din Budapesta, actualul antrenor al celor de la Benfica, ar fi strigat: „E o rusine!”

4
finale europene a condus Anthony Taylor

Citește și

„Eissat? Mi-a plăcut” Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor”
Nationala
14:13
„Eissat? Mi-a plăcut” Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor”
Citește mai mult
„Eissat? Mi-a plăcut” Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor”
Gafă de neînțeles Portarul Libiei a dat pe lângă minge, în partida din preliminariile CM 2026
Campionatul Mondial
13:36
Gafă de neînțeles Portarul Libiei a dat pe lângă minge, în partida din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
Gafă de neînțeles Portarul Libiei a dat pe lângă minge, în partida din preliminariile CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Jose Mourinho as roma europa league sevilla abuz Anthony Taylor
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
16:54
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi”
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share