„Cel mai greu moment din cariera mea” Un arbitru celebru din Premier League lansează acuzații la adresa lui Jose Mourinho

Anthony Taylor (46 de ani) a dezvăluit că familia sa nu a mai venit la niciun meci arbitrat de el de mai bine de doi ani, din cauza abuzurilor verbale suferite.

Arbitrul englez l-a învinovățit pentru acest lucru pe Jose Mourinho (62 de ani).

Anthony Taylor a rememorat momente grele prin care a trecut imediat după ce a condus la centru finala Europa League, Sevilla - Roma (1-1, 4-1 d.pen), din sezonul 2022 - 2023.

Atunci, formația din Serie A era antrenată de Jose Mourinho. Potrivit arbitrului englez acela a fost cel mai mai grav moment din cariera sa.

Anthony Taylor, acuzații la adresa lui Jose Mourinho: „Cel mai greu moment din cariera mea”

Deciziile luate de Taylor pe durata partidei au fost aspru contestate. Mai mult, Mourinho l-a numit pe Taylor drept „cel mai prost arbitru”.

„Centralul” în vârstă de 47 de ani a recunoscut că acea afirmație are repercusiuni și în ziua de azi.

„A fost cu siguranță cel mai greu moment pe care l-am trăit în cariera mea în ceea ce privește abuzurile.

Întotdeauna există multă atenție în aceste meciuri importante, dar chiar și acolo, unde nu au existat greșeli clare...

Vorbim despre toate acestea doar pentru că una dintre echipe a pierdut meciul și cineva trebuie să fie învinovățit. Pentru mine, acest lucru este foarte dezamăgitor, frustrant și enervant.

Mă face să mă întreb, în primul rând, dacă a fost o greșeală să călătoresc împreună cu familia mea. De atunci, ei nu au mai venit la niciunul dintre meciurile mele”, a declarat Antony Taylor într-un interviu pentru BBC Sport, citat de record.pt.

Anthony Taylor și Jose Mourinho, în finala Europa League din anul 2023/ Foto: IMAGO

Anthony Taylor, probleme pe aeroport

A doua zi după finala ce a avut loc la Budapesta, pe stadionul „Puskas Arena”, Taylor a fost prins la mijloc de fanii italieni și împins dintr-o parte în alta de aceștia.

Întrebat dacă declarațiile lui Jose Mourinho au avut vreun efect asupra sa, „centralul” a replicat: „Ca să fim sinceri, cred că este clar...”

De precizat că „The Special One” a primit o suspendare de patru meciuri, în competițiile UEFA, după declarațiile la adresa lui Taylor.

În parcarea arenei din Budapesta, actualul antrenor al celor de la Benfica, ar fi strigat: „E o rusine!”

4 finale europene a condus Anthony Taylor

