Își acuză antrenorul de abuz sexual O sportivă dezvăluie: „Mi-a spus să-mi scot sutienul” + Spune că Federația a mușamalizat cazul ei

Hanne Maudens (28 de ani), sportivă cu medalii de argint și bronz la EURO U20 și Mondiale U20, la proba de heptatlon, își acuză fostul antrenor de abuz sexual.

Sportiva spune că s-a retras din activitate din cauza comportamentului fostului antrenor, pe care nu-l numește, dar pe care-l descrie ca fiind „o figură proeminentă în atletismul belgian”.

Hanne Maudens a declarat că a fost victima abuzurilor sexuale, într-un interviu acordat pentru presa din țara Belgia.

Hanne Maudens își acuză antrenorul de abuz sexual: „ Mi-a cerut să-mi dau jos sutienul”

Batava a rememorat un episod din timpul unui cantonament în Africa de Sud, când fostul său antrenor a propus să îi facă un masaj.

„ M-a cerut să-mi dau jos sutienul, apoi să mă întind pe podea. S-a așezat pe mine și a început să-mi maseze spatele. Din acel moment, mintea mea a blocat ce s-a întâmplat în continuare ”, a spus Hanne Maudens, pentru Deg Allemaal, citat marca.com.

Sportiva a mărturisit că retragerea din activitate nu se datorează vreunei accidentări:

„Am plecat pentru că am suferit un comportament inacceptabil din partea fostului meu antrenor”, a continuat Hanne Maudens.

Acum, atleta și-a reluat antrenamentele și își dorește să obțină calificarea la JO 2028.

Hanne Maudens acuză Federația Belgiană de Atletism: „Au mușamalizat cazul meu”

Hanne Maudens a acuzat Federația Belgiană de Atltetism că a respins plângerea ei, fără a investiga cazul.

„Mi-au șters mărturiile. Preferă ca atletismul belgian să nu fie afectat. Asta m-a durut cel mai mult”.

Ea critică lipsa căilor externe de a raporta cazuri de abuz, ceea ce îi lasă pe sportivi într-o situație vulnerabilă: „Nu exista nicio cale de atac independentă. Totul depindea de federația însăși. Eram lipsiți de apărare”.

Maudens a decis să facă totul public și să-și angajeze un avocat pentru a-și da în judecată fostul antrenor. Speră, astfel, să evite ca ceva asemănător să li se întâmple altor sportivi: „Suntem întotdeauna ultimii care sunt auziți. Dar asta trebuie să se schimbe”

Cazul sportivei a ajuns la urechile politicienilor din Partidul Groen. Aceștia ar fi solicitat Ministrului Sportului, Annick De Ridder, să lanseze o anchetă.

