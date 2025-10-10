Își acuză antrenorul de abuz sexual O sportivă dezvăluie: „Mi-a spus să-mi scot sutienul” + Spune că Federația a mușamalizat cazul ei

- Hanne Maudens (28 de ani), sportivă cu medalii de argint și bronz la EURO U20 și Mondiale U20, la proba de heptatlon, își acuză fostul antrenor de abuz sexual.
- Sportiva spune că s-a retras din activitate din cauza comportamentului fostului antrenor, pe care nu-l numește, dar pe care-l descrie ca fiind „o figură proeminentă în atletismul belgian”.
Hanne Maudens a declarat că a fost victima abuzurilor sexuale, într-un interviu acordat pentru presa din țara Belgia.
Hanne Maudens își acuză antrenorul de abuz sexual: „Mi-a cerut să-mi dau jos sutienul”
Batava a rememorat un episod din timpul unui cantonament în Africa de Sud, când fostul său antrenor a propus să îi facă un masaj.
„M-a cerut să-mi dau jos sutienul, apoi să mă întind pe podea. S-a așezat pe mine și a început să-mi maseze spatele. Din acel moment, mintea mea a blocat ce s-a întâmplat în continuare”, a spus Hanne Maudens, pentru Deg Allemaal, citat marca.com.
Sportiva a mărturisit că retragerea din activitate nu se datorează vreunei accidentări:
„Am plecat pentru că am suferit un comportament inacceptabil din partea fostului meu antrenor”, a continuat Hanne Maudens.
Acum, atleta și-a reluat antrenamentele și își dorește să obțină calificarea la JO 2028.
Hanne Maudens acuză Federația Belgiană de Atletism: „Au mușamalizat cazul meu”
Hanne Maudens a acuzat Federația Belgiană de Atltetism că a respins plângerea ei, fără a investiga cazul.
„Mi-au șters mărturiile. Preferă ca atletismul belgian să nu fie afectat. Asta m-a durut cel mai mult”.
Ea critică lipsa căilor externe de a raporta cazuri de abuz, ceea ce îi lasă pe sportivi într-o situație vulnerabilă: „Nu exista nicio cale de atac independentă. Totul depindea de federația însăși. Eram lipsiți de apărare”.
Maudens a decis să facă totul public și să-și angajeze un avocat pentru a-și da în judecată fostul antrenor. Speră, astfel, să evite ca ceva asemănător să li se întâmple altor sportivi: „Suntem întotdeauna ultimii care sunt auziți. Dar asta trebuie să se schimbe”
Cazul sportivei a ajuns la urechile politicienilor din Partidul Groen. Aceștia ar fi solicitat Ministrului Sportului, Annick De Ridder, să lanseze o anchetă.