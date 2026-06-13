Canada - Bosnia 1-1. Sead Kolasinac (32 de ani) a fost titular în meciul de debut al naționalei sale la CM 2026, iar evoluția foarte bună le-a amintit fanilor de o serie de imagini din urmă cu 7 ani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bosniacii au reușit să obțină un rezultat important chiar contra uneia dintre gazde, prin golul reușit de golgeterul Ligii 1, Jovo Lukic, însă jocul prestat de fundașul lateral i-a adus cu gândul la momentul în care el și Mesut Ozil au fost atacați pe stradă.

Sead Kolasinac, prestație excelentă în Canada - Bosnia 1-1

Fundașul lateral a oferit pasa decisivă la golul reușit de Lukic și a avut o intervenție incredibilă la șutul lui Laryea.

Portarul Vasilj era învins, însă Kolasinac a reușit să respingă în transversală, din preajma liniei porții.

Astfel, evoluția solidă din partida de vineri i-a dus pe internauți cu gândul la momentul în care bosniacul și colegul său de atunci de la Arsenal, Mesut Ozil, au fost atacați în Londra de doi jefuitori înarmați cu un cuțit, iar acesta s-a apărat cu mâinile goale și i-a pus pe fugă.

Câteva dintre comentariile fanilor de pe rețelele de socializare, după Canada - Bosnia:

„De câte ori joacă Bosnia, îmi amintesc de Kolasinac care s-a bătut cu doi tipi înarmați cu cuțite, pentru a-l apăra pe Ozil”

„Cred că în fotbalul modern nu există niciun jucător cu o corelație mai puternică între aspectul fizic și jocul de fotbal decât Sead Kolasinac. Literalmente cel mai puternic personaj de la Jusuf Hatunić până în ziua de azi, când îl vezi totul îți devine clar”

„Unul dintre cele mai mari acte de curaj ale unui fotbalist, străzile îl vor ține minte”

„Ieri a avut o intervenție extraordinară prin care și-a salvat echipa de la primirea unui gol, acum 7 ani își salva coechipierul de un atac cu cuțitul. Unii oameni se panichează în situații-limită. Sead le privește ca pe o invitație”

În 2014, Kolasinac, poreclit „Tancul”, era parte din lotul Bosniei la Mondialul din Brazilia, la vârsta de 20 de ani și la prima apariție a acestora la turneul final.

După 12 ani, fundașul lateral a condus naționala din postura de căpitan, la a doua apariție a Bosniei la CM. El este născut la Karlsruhe și a evoluat pentru Germania la nivel de juniori, dar a ales Bosnia la seniori.

Sead Kolašinac was part of Bosnia’s squad at their first ever World Cup 🇧🇦



Twelve years later, he’s leading his country out as captain at the 2026 World Cup 🥹 pic.twitter.com/3gUxafbyLH — OneFootball (@OneFootball) June 13, 2026

Legitimat în prezent la Atalanta, în Serie A, bosniacul a primit un banner special din partea fanilor din Bergamo, cu mesajul: „Kolasinac, idolul clasei muncitoare”.

Wishing Sead Kolasinac the best of luck with Bosnia's World Cup campaign getting underway this evening.



Have a great tournament! 💪💙🖤 pic.twitter.com/wzRutYweuH — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) June 12, 2026

Bosnia mai are de disputat două partide la CM 2026, în grupa, pe 18 și 24 iunie, contra Elveției și Qatarului, ambele de ora 22:00, formația lui Barbarez având șanse reale la calificarea în faza următoare, după remiza cu Canada.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport