„E timpul să se retragă” Ralf Schumacher nu i-a cruțat pe Lewis Hamilton și Fernando Alonso: „Nu au nici cea mai mică șansă”
Fernando Alonso și Lewis Hamilton (Foto: IMAGO)
Formula 1

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 19:12
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 19:20
  • Fostul pilot Ralf Schumacher (50 de ani) consideră că Lewis Hamilton (41 de ani) și Fernando Alonso (44 de ani) ar trebui să se retragă la finalul acestui sezon din Formula 1.

Fratele lui Michael Schumacher e sigur că cei doi veterani din „Marele Circ” nu mai au nimic de demonstrat și ar trebui să le ofere o șansă tinerilor care vor să obțină locuri în echipe precum Ferrari.

Ralf Schumacher, mesaj pentru Lewis Hamilton și Fernando Alonso: „Ar trebui să se retragă”

După un prim sezon dificil la Ferrari, Lewis Hamilton traversează o formă mai bună în 2026, atât din punct de vedere mental, cât și pe circuit. Britanicul a acumulat 51 de puncte și ocupă locul 5 în clasamentul piloților, la egalitate cu Lando Norris (McLaren) de pe 4.

Cu toate acestea, Ralf Schumacher susține că Hamilton nu poate ține pasul cu coechipierului Charles Leclerc sau rivalii de la Mercedes, Kimi Antonelli și George Russell. Are aceeași părere și despre Fernando Alonso (Aston Martin), care încă are 0 în dreptul punctelor.

„Trebuie să admit că Hamilton se află, fără îndoială, într-o situație mai bună anul acesta, asta e cert. Dar trebuie să recunoaștem și că, privind pe termen lung, nu are nici cea mai mică șansă în fața lui Leclerc. Așa stau lucrurile.

E timpul să se retragă. Nici mie nu mi-ar plăcea să aud asta. Dar Hamilton, și Alonso la fel... Au avut o carieră fantastică în Formula 1, dar cred că pentru amândoi a sosit momentul să-și elibereze locurile la sfârșitul anului, pentru a le oferi o șansă piloților mai tineri.

Oliver Bearman și-a câștigat cu adevărat șansa de a intra la Ferrari. Dacă i se va oferi această șansă, cu siguranță o va valorifica. Asta va reprezenta o provocare pentru Leclerc, de asta sunt destul de sigur”, a declarat Ralf Schumacher în podcastul „Backstage Boxengasse” al Sky Germania, potrivit marca.com.

Știu că unii oameni vor începe din nou să mă urască pentru asta, dar Hamilton a atins tot ce se putea atinge. Este unul dintre cei mai de succes piloți, sau, după cum spun englezii, chiar cel mai de succes din Formula 1. Și având în vedere ce demonstrează anul acesta, revenirea lui este fantastică. Dar totul are un sfârșit. Ralf Schumacher, fost pilot F1

Lewis Hamilton și Fernando Alonso nu se gândesc la retragere

Hamilton consideră că a demonstrat că încă are ce-i trebuie pentru a „concura în fruntea” Formulei 1, scrie planetf1.com.

Recent, britanicul a spus că se confruntă în continuare cu reacții negative din partea „anumitor persoane” care nu au cunoscut „nici pe departe succesul pe care l-am avut eu”.

7 titluri
de campion mondial în Formula 1 a obținut Lewis Hamilton. Deține recordul alături de Michael Schumacher, fratele lui Ralf

Luna trecută, la Marele Premiu de la Monaco, Alonso a contrazis teoria conform căreia 2026 ar fi ultimul său sezon în Formula 1.

Spaniolul are în palmares două titluri mondiale, cucerite în 2005 și 2006. Va împlini 45 de ani pe 29 iulie.

Timpul va decide. Voi simți când va fi momentul. Deocamdată, încă nu simt că a sosit acel moment. Mă simt competitiv, mă simt motivat, mă simt fericit când conduc. Așa că, da, sper să nu fie ultimul meu sezon. Fernando Alonso, pilot Aston Martin

Formula 1, clasamentul piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 100 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 80
  3. Charles Leclerc (Ferrari ) 59
  4. Lando Norris (McLaren) 51
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) 51
  6. Oscar Piastri (McLaren) 43
  7. Max Verstappen (Red Bull) 26
  8. Oliver Bearman (Haas) 17
  9. Pierre Gasly (Alpine) 16
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10 etc

Formula 1, clasamentul constructorilor

  1. Mercedes 180 puncte
  2. Ferrari 110
  3. McLaren 94
  4. Red Bull 30
  5. Alpine 23
  6. Haas 18
  7. Racing Bulls 14
  8. Williams 5
  9. Audi 2
  10. Cadillac 0.

Ralf Schumacher, de la Karting la Formula 1

Ralf Schumacher, cunoscut pentru cariera sa prolifică în motorsport, este recunoscut nu doar pentru realizările sale în Formula 1, ci și pentru contribuțiile sale în alte domenii ale automobilismului.

  • Ralf Schumacher a concurat la karturi de la vârsta de trei ani și a avut succes rapid, câștigând Campionatul German de Karting Junior în 1992.
  • A terminat pe locul al doilea în Campionatul German de Formula 3 în 1995 și a câștigat Formula Nippon în 1996, fiind primul debutant care a câștigat acest campionat.
  • Ralf a concurat în Formula 1 între 1997 și 2007, cu echipele Jordan, Williams și Toyota.
  • Neamțul a obținut primul său podium în 1997 la Grand Prix-ul din Argentina, marcând un debut impresionant în Formula 1. A câștigat prima sa cursă de Formula 1 la Grand Prix-ul din San Marino în 2001.
  • În cariera sa, a participat la 182 de curse, a câștigat 6 dintre ele și a bifat 27 de podiumuri. S-a retras din motorsport în 2012, după o aventură în DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).

După retragerea din curse, Ralf a avut roluri manageriale în cadrul DTM, a fost mentor pentru tinerii piloți și a fost comentator pentru Sky Sport, în Germania.

