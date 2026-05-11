Radu, peste Oblak și Courtois Portarul naționalei, cel mai bun sezon al carierei: „Tipul ăla nebun care vede lumea cu susul în jos”

Ionuț Radu, 28 de ani, a făcut fericită Galicia după încă o victorie mare a Celtei, 1-0 cu Atletico. Într-un sezon în care a învins în deplasare și pe arena lui Real Madrid, 2-0.

Dacă Gică Hagi are asigurat un post la națională, acesta este portarul.

Otto Hindrich, debutantul pe care intenționează să-l convoace la amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor, patru zile mai târziu, a fost MVP în ultima etapă a campionatului polonez, în tricoul Legiei Varșovia.

Iar titularul selecționatei, Ionuț Radu, impresionează în cel mai bun sezon al carierei, la Celta Vigo.

Radu ne oferă atât de multe și are un caracter aparte. Contribuie mult atât pe teren, cât și în afara lui Borja Iglesias, atacant Celta

Galicia îl iubește pe Ionuț Radu

Colegii îl apreciază, jurnaliștii locali scriu despre calitățile și nonconformismul său.

În timp ce copiii galicieni îi imită bucuria unică după fiecare succes al echipei: stă cu capul în pământ și picioarele în sus la poza de grup.

Mai ales datorită lui e Celta pe locul 6 în campionat, la patru puncte distanță de zona Champions cu trei etape înainte de final. Și datorită lui a atins „sferturile” Europa League.

Radu vs Oblak: 4-0 ! L-a învins și pe Courtois

În weekend, a mai reușit un meci mare în LaLiga: 1-0 cu Atletico la Madrid, pe „Metropolitano”.

Potrivit La Voz de Galicia, a fost mai bun decât Jan Oblak. El a avut patru parade, starul sloven „colchonero”, zero!

— Grada de Río (@gradaderio) May 9, 2026

La fel cum l-a învins pe Thibaut Courtois pe „Santiago Bernabeu”. A fost 2-0 pentru Celta, pe 7 decembrie.

8 a fost nota oferită de La Voz de Galicia lui Ionuț Radu după Atletico - Celta 0-1

Radu a ajuns la 100 de parade în LaLiga

La Voz îl prezintă astfel: „Tipul ăla nebun care vede lumea cu susul în jos a devenit cel mai bun portar al Celtei pentru o lungă perioadă. A fost cel mai inspirat transfer al clubului”.

Radu, respingând spectaculos călcâiul lui Sorloth la Atletico - Celta 0-1. Foto: X

Radu a reușit 100 de parade în 35 de partide jucate în LaLiga 2025-2026. O medie de 2,86 pe meci!

