Conform specialiștilor, România ar fi echipa cu cele mai mari șanse să dispute barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Mai multe simulări au arătat că „tricolorii” ar putea întâlni Italia la barajul pentru turneul final.

Mircea Lucescu are probleme de lot înaintea meciului foarte important cu Cipru, după ce Louis Munteanu s-a accidentat la încălzirea amicalului împotriva Canadei, 0-3. Borza și Bîrligea erau deja pe lista accidentaților.

Lucrurile se complică pentru România, care se luptă pentru locul 1, singurul din grupă care duce direct la Mondialul american.

România, șanse mari să joace barajul pentru Cupa Mondială din 2026

România are 98% șanse să joace barajul pentru calificarea la turneul final, fiind echipa cu cel mai mare procentaj în acest sens , arată statisticienii de la Football Meets Data.

„Tricolorii” sunt urmați de Macedonia de Nord, cu 96% șanse, și de Irlanda de Nord, cu 90%.

📈 Teams most likely to participate in WC playoffs (as of 5 Sep):



98% 🇷🇴 Romania

96% 🇲🇰 N. Macedonia

90% ☘️ N. Ireland

89% 🇨🇿 Czechia

86% 🇹🇷 Türkiye

85% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

82% 🇲🇩 Moldova

80% 🇺🇦 Ukraine

77% 🇮🇹 Italy

77% 🇷🇸 Serbia

77% 🇸🇪 Sweden

74% 🇵🇱 Poland

Cei mai probabili oponenți ai României la baraj, în semifinale, sunt Italia, Turcia și Ucraina:

⚽️ WC play-off semifinal matchups that appear most often in our simulations (as of 5 Sep):



🇮🇹 Italy - 🇲🇩 Moldova

🇮🇹 Italy - 🇲🇰 N. Macedonia

🇮🇹 Italy - ☘️ N. Ireland

🇹🇷 Türkiye - 🇲🇩 Moldova

🇹🇷 Türkiye - 🇲🇰 N. Macedonia

🇮🇹 Italy - 🇷🇴 Romania

🇹🇷 Türkiye - ☘️ N. Ireland

Semifinala barajului pentru CM 2026 se va disputa într-o singură manșă, cu prima echipă drept gazdă.

Va urma finala, tot într-o singură manșă, iar câștigătoarea celor 2 meciuri va participa la Cupa Mondială din Mexic, SUA și Canada.

Italia e pe locul 3 în grupa I, cu 6 puncte din 3 meciuri. Turcia e pe locul 2 în grupa E, cu 3 puncte după un singur meci disputat. Ucraina e pe locul 3 în grupa D, cu 0 puncte după prima partidă.

Austria, favorită să câștige Grupa H

Austria e creditată cu cele mai multe șanse de a termina pe prima poziție în grupa României.

Reprezentativa pregătită de Ralf Rangnick are 89% șanse să câștige Grupa H și să meargă direct la CM 2026.

📈 Projected to qualify for 🌐 World Cup directly (as of 5 Sep):



98% 🇫🇷 France

97% 🇳🇱 Netherlands

94% 🇵🇹 Portugal

92% 🇳🇴 Norway

92% 🇪🇸 Spain

89% 🇭🇷 Croatia

89% 🇦🇹 Austria

82% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

80% 🇧🇪 Belgium

67% 🇩🇪 Germany

62% 🇨🇭 Switzerland

După 4 meciuri, „tricolorii” au strâns 6 puncte. România este la egalitate cu Austria, care are, însă, două partide mai puțin disputate. Bosnia și Herțegovina este lider în grupă, cu 9 puncte.

Acesta este clasamentul complet al grupei H:

Poziție/Echipă Meciuri jucate (golaveraj) Puncte 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

