Salariu de aproape 4 ori mai mare pentru Dobre! GOLAZO.ro a aflat detalii despre suma pe care o pune pe masă Maccabi Haifa pentru golgheterul de la Rapid

Alex Dobre (27 de ani) e unul dintre jucătorii de la Rapid care au atras atenția în străinătate.

Maccabi Haifa l-a monitorizat pe golgheterul alb-vișiniilor, iar GOLAZO.ro a aflat detalii despre oferta israelienilor. Detalii, în rândurile de mai jos

În urmă cu două zile, presa din Israel a dezvăluit interesul lui Maccabi Haifa pentru Alex Dobre.

Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a explicat că Rapid nu e dispusă să-l cedeze pe fotbalist decât dacă primește o ofertă de nerefuzat. Mai exact, 4 milioane de euro.

Citește și Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV Citește mai mult Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Cum arată oferta lui Maccabi Haifa pentru Alex Dobre

Oficialii israelieni își doresc să-l transfere pe extrema dreapta a Rapidului, însă sumă pusă pe masă e departe de pretențiile clubului din Grant.

Conducerea alb-vișiniilor vrea 4 milioane de euro pentru a-l lăsa pe fotbalist să plece, iar israelienii sunt gată să pună pe masă 1,5 milioane de euro, spun sursele GOLAZO.ro

Totodată, salariul jucătorului la Maccabi Haifa ar urma să fie de 400.000 de euro pe an, adică de aproape 4 ori mai mare decât câștigă acum în Giulești, 120.000 de euro.

Pe 2 milioane de euro nu l-am vinde niciodată pe Dobre, dar pe 4 milioane probabil că da! Victor Angelescu, președinte Rapid

În acest sezon, Alex Dobre a jucat 23 de meciuri pentru Rapid în campionat și Cupa României, reușind să marcheze 13 goluri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport