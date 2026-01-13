U Cluj, întăriri în apărare Fotbalistul va juca abia din sezonul următor pentru ardeleni

U Cluj ar fi ajuns la un acord cu Adams Friday (23 de ani), fundașul dreapta de la FC Botoșani.

Clujenii l-au transferat deja pe Andrei Coubiș (22 de ani), tot un jucător cu profil defensiv.

Adams urmează să se alăture echipei lui Cristiano Bergodi abia la startul sezonului 2026–2027, după ce își va încheia contractul cu Botoșani.

U Cluj l-ar fi transferat pe Friday Adams, care va putea juca abia sezonul următor

Friday Adams evoluează la FC Botoșani din vara lui 2023, când a fost adus liber de contract de la formația armeană Noah.

Din sezonul 2026-2027, Friday ar urma să joace la U Cluj, conform fanatik.ro.

Pe postul de fundaș dreapta, ardelenii îi mai au ca opțiuni pe Dino Mokanovic și Alin Chinteș, iar, la nevoie, pot acoperi zona și jucători care evoluează, de regulă, pe alte poziții, precum Jasper van der Werff, Andrei Coubiș și Gabriel Simion.

66 de meciuri a adunat Adams Friday la Botoșani, în care a reușit să înscrie un gol și două pase decisive. ota sa de piață este în prezent de aproximativ 400.000 de euro, conform transfermarkt.com

Deși nu a prins lotul în primele șapte etape de campionat în sezonul 2025-2026, din runda #18 și până în etapa #21 a fost integralist.

Tot pentru compartimentul defensiv, U Cluj l-a transferat pe Andrei Coubiș, fundaș român format în academia celor de la AC Milan.

Ce urmează pentru FC Botoșani și U Cluj în Superliga

U Cluj, echipa pregătită de Cristiano Bergodi, ocupă locul 7 în Superliga, cu 33 de puncte. Primul meci din campionat în 2026 pentru ardeleni este programat pe 18 ianuarie, împotriva lui Dinamo.

FC Botoșani se află pe locul 3 în clasament, cu 38 de puncte. Moldovenii își reiau parcursul în 2026 tot pe 18 ianuarie, într-un duel cu Csikszereda.

